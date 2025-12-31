https://sarabic.ae/20251231/إعلام-واشنطن-تواجه-مشاكل-مع-مجموعتها-العسكرية-المتمركزة-في-البحر-الكاريبي-1108752787.html
إعلام: واشنطن تواجه مشاكل مع مجموعتها العسكرية المتمركزة في البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل تتعلق بالتكلفة والفترة الزمنية لصيانة المجموعة الضاربة المتمركزة في البحر... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T01:55+0000
2025-12-31T01:55+0000
2025-12-31T01:56+0000
البحر الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108753251_0:111:2425:1475_1920x0_80_0_0_363f6ae001a1bec9f491bc469ca4cb15.jpg
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "إحدى المشاكل المحتملة للإدارة هي تكلفة الحفاظ على وجود عسكري واسع في البحر الكاريبي. فقد تم تحويل حاملة الطائرات جيرالد ر. فورد إلى البحر الكاريبي في أكتوبر، وإذا مدد البنتاغون انتشارها، فإن ذلك سيؤخر الصيانة التقنية الضرورية للسفينة ويؤثر على معنويات الطاقم".وأضافت الصحيفة أن الطاقم مضطر للبقاء في البحر لمدة سبعة أشهر، بينما لا يتجاوز الانتشار عادة في أوقات السلام ستة أشهر.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن تدمير الجيش الأمريكي "منشأة كبيرة" على الأراضي الفنزويلية في ظل التصعيد المستمر بين البلدين.وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"مكافحة الاتجار بالمخدرات". وخلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية، مرارا، قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات.وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، في نهاية سبتمبر الماضي، بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب، عن اعتقاده بأن "أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا".وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات "استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108753251_269:0:2425:1617_1920x0_80_0_0_bc70d173059a3d83da877c98ca383e51.jpg
01:55 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 01:56 GMT 31.12.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل تتعلق بالتكلفة والفترة الزمنية لصيانة المجموعة الضاربة المتمركزة في البحر الكاريبي، في ظل تصاعد التوتر مع فنزويلا.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "إحدى المشاكل المحتملة للإدارة هي تكلفة الحفاظ على وجود عسكري واسع في البحر الكاريبي. فقد تم تحويل حاملة الطائرات جيرالد ر. فورد إلى البحر الكاريبي في أكتوبر، وإذا مدد البنتاغون انتشارها، فإن ذلك سيؤخر الصيانة التقنية الضرورية للسفينة ويؤثر على معنويات الطاقم".
وأضافت الصحيفة أن الطاقم مضطر للبقاء في البحر لمدة سبعة أشهر، بينما لا يتجاوز الانتشار عادة في أوقات السلام ستة أشهر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن تدمير الجيش الأمريكي "منشأة كبيرة" على الأراضي الفنزويلية في ظل التصعيد المستمر بين البلدين.
وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"مكافحة الاتجار بالمخدرات". وخلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية، مرارا، قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات.
وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، في نهاية سبتمبر الماضي، بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب، عن اعتقاده بأن "أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
في السلطة باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا".
وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات "استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.