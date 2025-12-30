عربي
البوليفار الفنزويلي يتراجع 82.7 % وسط ضغوط ترامب
البوليفار الفنزويلي يتراجع 82.7 % وسط ضغوط ترامب
سبوتنيك عربي
قال البنك المركزي الفنزويلي، الثلاثاء، إن عملة البلاد البوليفار أغلقت عند مستوى 301 بوليفار مقابل الدولار في آخر جلسة تداول لها هذا العام. 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T22:31+0000
2025-12-30T22:31+0000
ترامب
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108751015_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_36590d74eb5731269374394a14e11b61.jpg
ويمثل هذا الرقم تراجعا سنويا بنسبة 82.7 في المئة، مقارنة بإغلاق عند 52 بوليفارا مقابل الدولار في نهاية عام 2024. ويقول محللون إن هذا التراجع يمارس ضغوطا تصاعدية على معدلات التضخم.وتواجه حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضغوطا متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن هذا الشهر فرض حصار على جميع السفن الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى أو الخارجة من المياه الفنزويلية، وذلك بعد أشهر من قصف قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، وتوسيع تصنيفات الإرهاب والعقوبات الهادفة إلى إلحاق ضرر اقتصادي بحكومة مادورو.وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"مكافحة الاتجار بالمخدرات". وخلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية، مرارا، قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات.وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، في نهاية سبتمبر الماضي، بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب، عن اعتقاده بأن "أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا".وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات "استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
قال البنك المركزي الفنزويلي، الثلاثاء، إن عملة البلاد البوليفار أغلقت عند مستوى 301 بوليفار مقابل الدولار في آخر جلسة تداول لها هذا العام.
ويمثل هذا الرقم تراجعا سنويا بنسبة 82.7 في المئة، مقارنة بإغلاق عند 52 بوليفارا مقابل الدولار في نهاية عام 2024. ويقول محللون إن هذا التراجع يمارس ضغوطا تصاعدية على معدلات التضخم.
وتواجه حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضغوطا متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن هذا الشهر فرض حصار على جميع السفن الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى أو الخارجة من المياه الفنزويلية، وذلك بعد أشهر من قصف قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، وتوسيع تصنيفات الإرهاب والعقوبات الهادفة إلى إلحاق ضرر اقتصادي بحكومة مادورو.
وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"مكافحة الاتجار بالمخدرات". وخلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية، مرارا، قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات.
وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، في نهاية سبتمبر الماضي، بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب، عن اعتقاده بأن "أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا".
وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات "استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
