اليوم
بث مباشر
مادورو: واشنطن لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على فنزويلا لسرقة مواردها
مادورو: واشنطن لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على فنزويلا لسرقة مواردها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على بلاده من أجل سرقة مواردها الطبيعية. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
نيكولاس مادورو
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال مادورو في خطاب خلال اجتماع مع نواب الرئيس، عرضته قناته الرسمية على تطبيق تليغرام: "من المستحيل أن تبتكر الدوائر المؤثرة في الولايات المتحدة واقعًا افتراضيًا وتفرض على فنزويلا نموذج الهيمنة الاستعماري بهدف سرقة مواردها الطبيعية. هذا أمر مستحيل، لأن هنا شعب أظهر قدرة كافية لقيادة بلدنا في المسار الصحيح".وأشار إلى أن الولايات المتحدة فشلت في رهانها على بعض قادة المعارضة مثل ليوبولدو لوبيز، وخوان غوايدو، وماريا كورينا ماتشادو.وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات. وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مرارا قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قيل إنها كانت تنقل مخدرات.وأفادت قناة NBC الأمريكية، في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
https://sarabic.ae/20251223/مادورو-ترامب-سيكون-أفضل-حالا-لو-ركز-على-بلاده-بدلا-من-فنزويلا-1108476370.html
الولايات المتحدة الأمريكية
نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية

مادورو: واشنطن لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على فنزويلا لسرقة مواردها

23:56 GMT 26.12.2025
© AP Photo / Jesus Vargasالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Jesus Vargas
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على بلاده من أجل سرقة مواردها الطبيعية.
وقال مادورو في خطاب خلال اجتماع مع نواب الرئيس، عرضته قناته الرسمية على تطبيق تليغرام: "من المستحيل أن تبتكر الدوائر المؤثرة في الولايات المتحدة واقعًا افتراضيًا وتفرض على فنزويلا نموذج الهيمنة الاستعماري بهدف سرقة مواردها الطبيعية. هذا أمر مستحيل، لأن هنا شعب أظهر قدرة كافية لقيادة بلدنا في المسار الصحيح".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
مادورو: ترامب "سيكون أفضل حالا" لو ركز على بلاده بدلا من فنزويلا
23 ديسمبر, 03:50 GMT
وأشار إلى أن الولايات المتحدة فشلت في رهانها على بعض قادة المعارضة مثل ليوبولدو لوبيز، وخوان غوايدو، وماريا كورينا ماتشادو.
وأضاف: "لن يتمكنوا أبدًا من أخذ هذه الوطن، وفنزويلا ستواصل مسيرتها مع شعبها لتحقيق إنجازات كبيرة في السنوات القادمة. رسالتنا هي رسالة سلام ومحبة وتفاهم".
وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات. وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مرارا قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قيل إنها كانت تنقل مخدرات.
وأفادت قناة NBC الأمريكية، في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.
وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
