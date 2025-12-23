https://sarabic.ae/20251223/مادورو-ترامب-سيكون-أفضل-حالا-لو-ركز-على-بلاده-بدلا-من-فنزويلا-1108476370.html
مادورو: ترامب "سيكون أفضل حالا" لو ركز على بلاده بدلا من فنزويلا
وقال مادورو في خطاب بث على التلفزيون العام: "الرئيس ترامب سيكون أفضل حالًا في بلده وفي العالم. سيكون أفضل حالًا في بلده على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون أفضل حالًا في العالم لو اهتم بشؤون بلاده".وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون من "الذكاء" لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن يتنحى، موجهًا تحذيرًا شديدًا من أن موقف "الصارم" سيحمل عواقب شديدة وطويلة الأمد للزعيم الفنزويلي.وعند سؤاله من قبل الصحفيين في منزله في ولاية فلوريدا عما إذا كانت تهديدات واشنطن لكاراكاس تهدف إلى إنهاء رئاسة مادورو التي امتدت 12 عامًا، قال ترامب: "هذا يعود له، ما يريد فعله. أعتقد أنه سيكون من الذكاء أن يفعل ذلك".وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات. وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مرارا قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قيل إنها كانت تنقل مخدرات.وأفادت قناة NBC الأمريكية، في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، على دونالد ترامب، الذي أمر القوات البحرية الأمريكية بحصار ثروات بلاده النفطية، قائلاً إن الرئيس الأمريكي سيكون "أفضل حالًا" لو ركز على القضايا الداخلية بدلًا من تهديد كاراكاس.
وقال مادورو في خطاب بث على التلفزيون العام: "الرئيس ترامب سيكون أفضل حالًا في بلده وفي العالم. سيكون أفضل حالًا في بلده على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون أفضل حالًا في العالم لو اهتم بشؤون بلاده".
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون من "الذكاء" لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
أن يتنحى، موجهًا تحذيرًا شديدًا من أن موقف "الصارم" سيحمل عواقب شديدة وطويلة الأمد للزعيم الفنزويلي.
وعند سؤاله من قبل الصحفيين في منزله في ولاية فلوريدا عما إذا كانت تهديدات واشنطن لكاراكاس تهدف إلى إنهاء رئاسة مادورو التي امتدت 12 عامًا، قال ترامب: "هذا يعود له، ما يريد فعله. أعتقد أنه سيكون من الذكاء أن يفعل ذلك".
وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات. وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مرارا قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قيل إنها كانت تنقل مخدرات.
وأفادت قناة NBC الأمريكية، في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
في السلطة باتت معدودة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.
وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.