أمريكا تفرض عقوبات على أفراد من أسرة مادورو بتهمة "دعم نظامه"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-أفراد-من-أسرة-مادورو-بتهمة-دعم-نظامه-1108361606.html
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد من أسرة مادورو بتهمة "دعم نظامه"
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد من أسرة مادورو بتهمة "دعم نظامه"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض واشنطن عقوبات على أفراد مقربين من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بمن فيهم أفراد من عائلته، لتورطهم... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T20:47+0000
2025-12-19T20:53+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_e2d9554d3462912de5a1e9bc193b4acd.jpg
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على عدد من أفراد عائلة مادورو - فلوريس وشركائهم، و"يستهدف هذا الإجراء بشكل خاص شبكة الفساد المرتبطة بتجارة المخدرات التي تدعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي، وتحديدا الشبكات العائلية لكارلوس إريك مالبيكا فلوريس، ورامون كاريتيرو نابوليتانو"، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 8 أفراد يعتقد أنهم "مسؤولون أو متواطئون، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي معاملة أو سلسلة معاملات تنطوي على ممارسات خادعة أو فساد، أو مع حكومة فنزويلا"، وهم إلويزا فلوريس دي مالبيكا، وكارلوس إيفيليو مالبيكا توريلبا، وإيريامني مالبيكا فلوريس، وداماريس ديل كارمن هورتادو بيريز، وإريكا باتريشيا مالبيكا هورتادو، وروبرتو كاريتيرو نابوليتانو، وفيسنتي لويس كاريتيرو نابوليتانو.وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات متعلقة بفنزويلا على 6 شركات شحن نفطية و4 أفراد، من بينهم 3 أبناء شقيقة زوجة مادورو، سيليا فلوريس.وفي أوائل أغسطس/ آب الماضي، عرضت المدعية العامة الأمريكية، باميلا بوندي، مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، الذي تتهمه أمريكا بقيادة كارتل لوس سوليس.وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.
https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-دعمها-لنهج-مادورو-في-حماية-مصالح-فنزويلا-وسيادتها-1108294286.html
https://sarabic.ae/20251215/شركة-النفط-الفنزويلية-الحكومية-تتعرض-لهجوم-سيبراني-1108187590.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2d705046b107711384986057aa105c1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا تفرض عقوبات على أفراد من أسرة مادورو بتهمة "دعم نظامه"

20:47 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 20:53 GMT 19.12.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض واشنطن عقوبات على أفراد مقربين من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بمن فيهم أفراد من عائلته، لتورطهم المزعوم في "ممارسات النظام غير المشروعة ودعمهم لزعيم البلاد".
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على عدد من أفراد عائلة مادورو - فلوريس وشركائهم، و"يستهدف هذا الإجراء بشكل خاص شبكة الفساد المرتبطة بتجارة المخدرات التي تدعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي، وتحديدا الشبكات العائلية لكارلوس إريك مالبيكا فلوريس، ورامون كاريتيرو نابوليتانو"، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 8 أفراد يعتقد أنهم "مسؤولون أو متواطئون، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي معاملة أو سلسلة معاملات تنطوي على ممارسات خادعة أو فساد، أو مع حكومة فنزويلا"، وهم إلويزا فلوريس دي مالبيكا، وكارلوس إيفيليو مالبيكا توريلبا، وإيريامني مالبيكا فلوريس، وداماريس ديل كارمن هورتادو بيريز، وإريكا باتريشيا مالبيكا هورتادو، وروبرتو كاريتيرو نابوليتانو، وفيسنتي لويس كاريتيرو نابوليتانو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
أمس, 09:24 GMT
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات متعلقة بفنزويلا على 6 شركات شحن نفطية و4 أفراد، من بينهم 3 أبناء شقيقة زوجة مادورو، سيليا فلوريس.
وفي أوائل أغسطس/ آب الماضي، عرضت المدعية العامة الأمريكية، باميلا بوندي، مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، الذي تتهمه أمريكا بقيادة كارتل لوس سوليس.
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.
تمثال ليد تحمل بئر نفط يقف بجوار شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) في كاراكاس، فنزويلا، 21 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
شركة النفط الفنزويلية الحكومية تتعرض لهجوم سيبراني
15 ديسمبر, 14:08 GMT
وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.
وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала