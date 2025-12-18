عربي
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس بأن موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها

09:24 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 18.12.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس بأن موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرعلى موقعها الإلكتروني، تضامنها مع الشعب الفنزويلي في مواجهة المحن التي يمر بها، ودعمها لنهج حكومة نيكولاس مادورو الرامية إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة.
وأضافت الوزارة: "نلاحظ التصعيد المستمر والمتعمد للتوترات حول فنزويلا الصديقة، إن الطبيعة الأحادية لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، تثير قلقا بالغا".

وتابع البيان: "ندعو باستمرار إلى تطبيع الحوار بين واشنطن وكاراكاس، ونحن على قناعة بضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع وإيجاد حلول بناءة للمشاكل والخلافات القائمة، مع احترام المعايير القانونية الدولية".

الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
مجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
09:11 GMT
وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن "تبقى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، بما يضمن التنمية المستقرة والمستقلة لدول المنطقة".

وقالت الوزارة: "نأمل أن تتجنب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتميز بنهجها العقلاني والعملي، ارتكاب خطأ فادح، وأن تمتنع عن الانزلاق أكثر إلى وضع قد تكون له عواقب وخيمة على نصف الكرة الغربي بأكمله، ونحث الجميع على عدم الانجرار وراء النظرة الأيديولوجية التي تضيق الأفق وتحد من فهم الواقع".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
فنزويلا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن بشأن "العدوان الأمريكي" المستمر
أمس, 23:27 GMT

ووصف وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده بـ "الفظة والمتغطرسة"، مؤكدا أن فنزويلا لا تخشى تلك التهديدات.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها كبار قادة الجيش، الذين تعهدوا بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وسائل إعلام، يوم أمس الأربعاء.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الفنزويلي بعدما أعلن ترامب فرض حصارعلى ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
ترامب: لن نسمح بكسر الحصار على فنزويلا
أمس, 22:50 GMT

وقال لوبير: "لن نساوم على كرامة هذا الوطن ولن نرضخ".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدا فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.
وقال ترامب إن فنزويلا باتت "محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في محيطها سيزداد حجمًا خلال المرحلة المقبلة.
