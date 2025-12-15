https://sarabic.ae/20251215/شركة-النفط-الفنزويلية-الحكومية-تتعرض-لهجوم-سيبراني-1108187590.html

شركة النفط الفنزويلية الحكومية تتعرض لهجوم سيبراني

شركة النفط الفنزويلية الحكومية تتعرض لهجوم سيبراني

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة النفط الفنزويلية الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، اليوم الاثنين، عن تعرضها لهجوم إلكتروني يهدف إلى تعطيل عملياتها. 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T14:08+0000

2025-12-15T14:08+0000

2025-12-15T14:08+0000

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سوق النفط

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108187433_0:0:1374:773_1920x0_80_0_0_158e86fedf067bbc43954de3a6a38d95.jpg

وفي بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت "PDVSA" أن العمليات التشغيلية لم تتأثر بفضل خبرة موظفيها، وأن الهجوم اقتصر على نظامها الإداري.وأضاف البيان: "لذلك، تستمر عمليات الشركة بشكل طبيعي من خلال تطبيق بروتوكولات أمنية تضمن استمرار أنشطتها المعتادة في توريد المنتجات إلى السوق المحلية، فضلاً عن الوفاء بجميع التزاماتها التصديرية"، وفقا لوكالة الأنباء الفنزويلية.وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.

https://sarabic.ae/20251215/مادورو-فنزويلا-تعزز-استراتيجيتها-الدفاعية-في-ظل-تصاعد-التهديدات-الخارجية-1108165062.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, العالم, أخبار العالم الآن