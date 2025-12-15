عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/شركة-النفط-الفنزويلية-الحكومية-تتعرض-لهجوم-سيبراني-1108187590.html
شركة النفط الفنزويلية الحكومية تتعرض لهجوم سيبراني
شركة النفط الفنزويلية الحكومية تتعرض لهجوم سيبراني
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة النفط الفنزويلية الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، اليوم الاثنين، عن تعرضها لهجوم إلكتروني يهدف إلى تعطيل عملياتها. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
وفي بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت "PDVSA" أن العمليات التشغيلية لم تتأثر بفضل خبرة موظفيها، وأن الهجوم اقتصر على نظامها الإداري.وأضاف البيان: "لذلك، تستمر عمليات الشركة بشكل طبيعي من خلال تطبيق بروتوكولات أمنية تضمن استمرار أنشطتها المعتادة في توريد المنتجات إلى السوق المحلية، فضلاً عن الوفاء بجميع التزاماتها التصديرية"، وفقا لوكالة الأنباء الفنزويلية.وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.
شركة النفط الفنزويلية الحكومية تتعرض لهجوم سيبراني

14:08 GMT 15.12.2025
أعلنت شركة النفط الفنزويلية الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، اليوم الاثنين، عن تعرضها لهجوم إلكتروني يهدف إلى تعطيل عملياتها.
وفي بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت "PDVSA" أن العمليات التشغيلية لم تتأثر بفضل خبرة موظفيها، وأن الهجوم اقتصر على نظامها الإداري.
وأضاف البيان: "لذلك، تستمر عمليات الشركة بشكل طبيعي من خلال تطبيق بروتوكولات أمنية تضمن استمرار أنشطتها المعتادة في توريد المنتجات إلى السوق المحلية، فضلاً عن الوفاء بجميع التزاماتها التصديرية"، وفقا لوكالة الأنباء الفنزويلية.
وأكدت شركة "PDVSA" أن "هذه المحاولة الهجومية جزء من استراتيجية الحكومة الأمريكية المعلنة للاستيلاء على النفط الفنزويلي بالقوة والقرصنة".
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.
وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.
