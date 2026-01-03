https://sarabic.ae/20260103/نائب-رئيس-مجلس-الفيدرالية-الروسي-لا-أساس-لضربات-أمريكا-ضد-فنزويلا-والأغلبية-العالمية-ستدينه-1108854074.html
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: لا أساس لضربات أمريكا ضد فنزويلا و"الأغلبية العالمية" ستدينه
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: لا أساس لضربات أمريكا ضد فنزويلا و"الأغلبية العالمية" ستدينه
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، اليوم السبت، أن "فنزويلا لم تشكّل أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأن العملية العسكرية التي... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T09:24+0000
2026-01-03T09:24+0000
2026-01-03T09:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064847117_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_eb4af3196759894a09d7d1fe1750e9fe.jpg
وكتب كوساتشيف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لا شك أن فنزويلا لم تُشكّل أي تهديد للولايات المتحدة، عسكريًا أو إنسانيًا أو جنائيًا أو متعلقًا بالمخدرات (وهو ما أكدته وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة)".وأضاف: "من المثير للدهشة أن تُمنح جائزة نوبل للسلام عام 2025، لمن دعا إلى قصف فنزويلا، هل يُعدّ قصف فنزويلا بالفعل خطوة نحو جائزة نوبل للسلام، ولكن في عام 2026؟".وأردف نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي أن "الهجوم الأمريكي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي، وأن النظام القائم على هذا النحو لا يجب أن يسود".وأكد أن "الأغلبية العالمية ستنأى بنفسها عن الهجوم الأمريكي على فنزويلا وتدينه".وتابع: "أنا على ثقة بأن الأغلبية العالمية ستنأى بنفسها بشكل حاسم عن الهجوم على فنزويلا وتدينه، أما الأقلية العالمية فستواجه عذابًا مروعًا سيعيد تعريف القيم والمصالح أو سيقضي عليها نهائيًا في مواجهة المصالح الجيوسياسية للتحالف عبر الأطلسي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.الخارجية الفنزويلية: مادورو يصدر قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل البلاد
https://sarabic.ae/20260103/الرئيس-الكولومبي-واشنطن-استهدفت-البرلمان-الفنزويلي-ومطار-كاراكاس-1108853057.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064847117_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e1a51f63ace948d41547874c591219b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: لا أساس لضربات أمريكا ضد فنزويلا و"الأغلبية العالمية" ستدينه
صرّح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، اليوم السبت، أن "فنزويلا لم تشكّل أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأن العملية العسكرية التي شنتها واشنطن لا أساس لها على الإطلاق"، مؤكدًا أن ما أسماه بـ"الأغلبية العالمية"، ستتبرأ من الهجوم الأمريكي.
وكتب كوساتشيف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لا شك أن فنزويلا لم تُشكّل أي تهديد للولايات المتحدة، عسكريًا أو إنسانيًا أو جنائيًا أو متعلقًا بالمخدرات (وهو ما أكدته وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة)".
وأردف: "لذا، فإن العملية العسكرية الحالية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة ضد فنزويلا، في الأيام والأسابيع الأخيرة، لا أساس لها من الصحة".
وأضاف: "من المثير للدهشة أن تُمنح جائزة نوبل للسلام عام 2025، لمن دعا إلى قصف فنزويلا، هل يُعدّ قصف فنزويلا بالفعل خطوة نحو جائزة نوبل للسلام، ولكن في عام 2026؟".
وأردف نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي أن "الهجوم الأمريكي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي، وأن النظام القائم على هذا النحو لا يجب أن يسود".
وأوضح كوساتشيف: "يجب أن يستند النظام إلى القانون الدولي، وليس إلى القواعد. لقد تم انتهاك القانون الدولي بشكل واضح. يجب ألا يسود النظام الذي تم إنشاؤه بهذه الطريقة".
وأكد أن "الأغلبية العالمية ستنأى بنفسها عن الهجوم الأمريكي على فنزويلا وتدينه".
وتابع: "أنا على ثقة بأن الأغلبية العالمية ستنأى بنفسها بشكل حاسم عن الهجوم على فنزويلا وتدينه، أما الأقلية العالمية فستواجه عذابًا مروعًا سيعيد تعريف القيم والمصالح أو سيقضي عليها نهائيًا في مواجهة المصالح الجيوسياسية للتحالف عبر الأطلسي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات
في مناطق متباعدة من العاصمة.