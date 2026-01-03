https://sarabic.ae/20260103/نائب-رئيس-مجلس-الفيدرالية-الروسي-لا-أساس-لضربات-أمريكا-ضد-فنزويلا-والأغلبية-العالمية-ستدينه-1108854074.html

نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: لا أساس لضربات أمريكا ضد فنزويلا و"الأغلبية العالمية" ستدينه

نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: لا أساس لضربات أمريكا ضد فنزويلا و"الأغلبية العالمية" ستدينه

صرّح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، اليوم السبت، أن "فنزويلا لم تشكّل أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأن العملية العسكرية التي...

وكتب كوساتشيف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لا شك أن فنزويلا لم تُشكّل أي تهديد للولايات المتحدة، عسكريًا أو إنسانيًا أو جنائيًا أو متعلقًا بالمخدرات (وهو ما أكدته وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة)".وأضاف: "من المثير للدهشة أن تُمنح جائزة نوبل للسلام عام 2025، لمن دعا إلى قصف فنزويلا، هل يُعدّ قصف فنزويلا بالفعل خطوة نحو جائزة نوبل للسلام، ولكن في عام 2026؟".وأردف نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي أن "الهجوم الأمريكي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي، وأن النظام القائم على هذا النحو لا يجب أن يسود".وأكد أن "الأغلبية العالمية ستنأى بنفسها عن الهجوم الأمريكي على فنزويلا وتدينه".وتابع: "أنا على ثقة بأن الأغلبية العالمية ستنأى بنفسها بشكل حاسم عن الهجوم على فنزويلا وتدينه، أما الأقلية العالمية فستواجه عذابًا مروعًا سيعيد تعريف القيم والمصالح أو سيقضي عليها نهائيًا في مواجهة المصالح الجيوسياسية للتحالف عبر الأطلسي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.الخارجية الفنزويلية: مادورو يصدر قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل البلاد

