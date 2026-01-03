https://sarabic.ae/20260103/الرئيس-الكولومبي-واشنطن-استهدفت-البرلمان-الفنزويلي-ومطار-كاراكاس-1108853057.html

الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت البرلمان الفنزويلي ومطار كاراكاس

الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت البرلمان الفنزويلي ومطار كاراكاس

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم السبت، أنه واستنادًا إلى معلومات مؤكدة، فقد قصفت الولايات المتحدة عددًا من الأهداف في فنزويلا، من بينها مبنى... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T09:02+0000

2026-01-03T09:02+0000

2026-01-03T09:06+0000

العالم

أخبار العالم الآن

رئاسة فنزويلا

كاراكاس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108187433_0:0:1374:773_1920x0_80_0_0_158e86fedf067bbc43954de3a6a38d95.jpg

وجاء في بيان الرئيس الكولومبي: "تم قصف قصر السلطة التشريعية الاتحادية في كاراكاس".وأشار بيترو إلى أن واشنطنت قصفت أيضًا منشآت عسكرية مختلفة في فنزويلا ومطار كاراكاس الخاص. أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، في وقت سابق من اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.

https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الفنزويلية-مادورو-يصدر-قرارا-بتفعيل-خطط-الدفاع-الوطني-عن-كل-البلاد-1108852509.html

https://sarabic.ae/20260103/انفجارات-تهز-العاصمة-الفنزويلية-كاراكاس--عاجل-1108850875.html

كاراكاس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, رئاسة فنزويلا, كاراكاس