موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما
موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما
دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس...
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".وأيّدت الخارجية الروسية "البيان الصادر عن السلطات الفنزويلية، وقيادة دول أمريكا اللاتينية بشأن الدعوة العاجلة لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".ورأى البيان الروسي أن "أمريكا اللاتينية لا بد أن تبقى منطقة سلام كما أعلنتها عام 2014، ويجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي مدمر، فضلًا عن التدخل العسكري".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة ويؤكد: سنتفوق في هذا الصراع
دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
وشددت الخارجية الروسية على أن "الذرائع التي تُقدّم لتبرير مثل هذه الأفعال ليس لها أي أساس، لقد طغت العداوة الأيديولوجية على البراغماتية العملية والرغبة في بناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية".
وأيّدت الخارجية الروسية "البيان الصادر عن السلطات الفنزويلية، وقيادة دول أمريكا اللاتينية بشأن الدعوة العاجلة لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وجددت الخارجية الروسية التأكيد على تضامن موسكو "مع الشعب الفنزويلي ودعمنا لمسار قيادته البوليفارية، الذي يهدف إلى حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد".
ورأى البيان الروسي أن "أمريكا اللاتينية لا بد أن تبقى منطقة سلام كما أعلنتها عام 2014، ويجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي مدمر، فضلًا عن التدخل العسكري".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ
"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس
، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة
قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات. ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات
إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.