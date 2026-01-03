https://sarabic.ae/20260103/موسكو-إجبار-مادورو-وزوجته-على-مغادرة-فنزويلا-انتهاك-لسيادتها-وعلى-واشنطن-توضيح-مكان-تواجدهما--1108858535.html

موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".وأيّدت الخارجية الروسية "البيان الصادر عن السلطات الفنزويلية، وقيادة دول أمريكا اللاتينية بشأن الدعوة العاجلة لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".ورأى البيان الروسي أن "أمريكا اللاتينية لا بد أن تبقى منطقة سلام كما أعلنتها عام 2014، ويجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي مدمر، فضلًا عن التدخل العسكري".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة ويؤكد: سنتفوق في هذا الصراع

