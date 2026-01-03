عربي
موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري روسي يشرح مراحل تنفيذ واشنطن لعمليتها في فنزويلا
خبير عسكري روسي يشرح مراحل تنفيذ واشنطن لعمليتها في فنزويلا
خبير عسكري روسي يشرح مراحل تنفيذ واشنطن لعمليتها في فنزويلا

حصري
علّق ألكسندر ستيبانوف، الخبير العسكري في معهد القانون والأمن القومي التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، والباحث البارز في معهد أمريكا اللاتينية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، على الوضع في فنزويلا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".
ووفقا للخبير، "نفّذت الولايات المتحدة المرحلة الأولى من العملية، حيث تم تدمير منشآت عسكرية ولوجستية رئيسية عن بُعد، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الدقيقة. وشملت الأهداف العسكرية مراكز القيادة، ولا سيما تلك الموجودة في حصن "تيونا". وهذه هي نفسها الأهداف التي سبق الإعلان عنها كأولويات من خلال مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)".

وأضاف الخبير: "يفترض هذا الأسلوب، الحد الأدنى من التدخل العسكري، ومن غير المرجح أن يكون التدخل البري مُخططًا له في الوقت الراهن. في المرحلة الأولى، يُرجّح أن تكون أنظمة بعيدة المدى، ولا سيما صواريخ "AGM-88"، قد دمّرت عن بُعد رادارات صينية ونظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات، الذي كان يحمي هذه المنشآت الرئيسية".

وأشار إلى أنه "تم تدمير أهداف أخرى باستخدام صواريخ "توماهوك" وأسلحة محمولة جوًا، بما في ذلك طائرات "إف-35". وردت تقارير تفيد بتنفيذ غارات على منازل مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع وقوات الأمن والقيادة السياسية للبلاد، بهدف تصفيتهم. علاوة على ذلك، في المرحلة التالية، وبعد تفكيك منظومة الدفاع الجوي الموحّدة وتدميرها بشكل كبير، دخلت أسراب من المروحيات وطائرات "بلاك هوك" المروحية الهجومية وقوات محمولة جوًا العاصمة كاراكاس، كما وردت تقارير تفيد بنقل مروحيات "شينوك" مع قوات خاصة، واستخدام ما يُعرف ببطاريات المدفعية الطائرة التابعة لقوات العمليات الخاصة".
وأردف الخبير العسكري في معهد القانون والأمن القومي التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية: "بناءً على ذلك، استخدمت جميع القوات المنتشرة في قاعدة "بورتوريكو"، بما في ذلك القدرات البحرية وأنظمة الصواريخ الموجّهة على متن المدمرات، سواءً كجزء من مجموعة حاملات الطائرات الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" أو بشكل منفصل، والتي سبق نشرها في منطقة الكاريبي، أسلحتها المحمولة".
وتابع ستيبانوف: "لكن من المحتمل أن تكون هذه مجرد المرحلة الأولى، ومن الممكن تمامًا أن تُنفّذ الآن عمليات برية محلية، تستهدف تحديدًا القبض على أعضاء القيادة العسكرية والسياسية باستخدام قوات العمليات الخاصة. لكن من المحتمل تمامًا أن تكون العملية برمتها قد حققت أهدافها بالفعل، وأن التصريحات التي صدرت سابقًا في المجال العام قد نُفذت".
ومضى بالقول: "تجدر الإشارة إلى أن مجمع "هوغو تشافيز" التذكاري، قد استُهدف بأسلحة دقيقة، وهذا يُشير إلى أن الولايات المتحدة ما تزال قلقة للغاية بشأن رمزية الثورة البوليفارية، وحركات الاستقلال في أمريكا اللاتينية، ومحاولات تقويض مبدأ "مونرو"، التي برزت بشكل خاص خلال فترة حكم هوغو تشافيز. إنهم يحاولون التصدي لهذه الرمزية، وهذا، بطبيعة الحال، يُعد أيضًا عنصرًا من عناصر الضغط النفسي".

وقال ستيبانوف: "الأهم من ذلك، أن جميع مرافق الإمداد اللوجستي البحري والجوي قد دُمرت بشكل كامل. لا أعرف مصير طائرات "سو-30"، التي نُشرت في فنزويلا، والتي سُلمت سابقًا من خلال التعاون العسكري التقني، ولكن هناك معلومات تفيد بتدمير جميع المطارات تقريبًا، بما في ذلك تلك التي كانت تضم سرب النقل الجوي العسكري الـ16. ونتيجة لذلك، فإن الإمداد اللوجستي الجوي والبحري في فنزويلا مُشلّ حاليًا، عسكريًا ومدنيًا".

وختم بالقول: "بالنظر إلى أن نظام الدفاع الجوي قد تعرض للاختراق أيضًا، وأن المجال الجوي يخضع لسيطرة القوات الجوية الأمريكية والأنظمة الموجودة على متن مجموعة حاملات الطائرات الضاربة، فهناك سبب للاعتقاد بأنه قد تم إرساء سيطرة فعلية عن بعد على جمهورية بوليفار، بواسطة الوسائل العسكرية الأمريكية".
