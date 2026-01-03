https://sarabic.ae/20260103/فنزويلا-تطالب-بعقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-على-خلفية-الهجمات-الأمريكية-1108857551.html

فنزويلا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، اليوم السبت، أن بلاده "طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ردًا على عدوان الولايات المتحدة الأمريكية". 03.01.2026, سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg

وقالت فنزويلا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنها "تدين العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا"، مؤكدة أن "هذا العمل الصارخ من العدوان معترف به ومُعلن عنه من قبل حكومة أمريكا".وأضافت الرسالة أن "الهجوم العسكري الأمريكي غير المبرر ليس له سابقة في أكثر من 200 عام من تاريخ فنزويلا الجمهوري"، مشيرة إلى أنها "حرب استعمارية لتدمير الشكل الجمهوري للحكومة، الذي قرره الشعب الفنزويلي بحرية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.

الولايات المتحدة الأمريكية

