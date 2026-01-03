https://sarabic.ae/20260103/فنزويلا-تطالب-بعقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-على-خلفية-الهجمات-الأمريكية-1108857551.html
فنزويلا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية
فنزويلا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، اليوم السبت، أن بلاده "طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ردًا على عدوان الولايات المتحدة الأمريكية". 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T11:33+0000
2026-01-03T11:33+0000
2026-01-03T11:33+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg
وقالت فنزويلا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنها "تدين العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا"، مؤكدة أن "هذا العمل الصارخ من العدوان معترف به ومُعلن عنه من قبل حكومة أمريكا".وأضافت الرسالة أن "الهجوم العسكري الأمريكي غير المبرر ليس له سابقة في أكثر من 200 عام من تاريخ فنزويلا الجمهوري"، مشيرة إلى أنها "حرب استعمارية لتدمير الشكل الجمهوري للحكومة، الذي قرره الشعب الفنزويلي بحرية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.
https://sarabic.ae/20260103/خبير-أرجنتيني-الهجوم-الأمريكي-على-فنزويلا-غير-قانوني--1108856109.html
https://sarabic.ae/20260103/وزير-الدفاع-الفنزويلي-واشنطن-شنت-هجوما-على-كاراكاس-وولايات-ميراندا-ولا-غوايرا-وأراغوا--عاجل-1108855171.html
https://sarabic.ae/20260103/نائب-رئيس-مجلس-الفيدرالية-الروسي-لا-أساس-لضربات-أمريكا-ضد-فنزويلا-والأغلبية-العالمية-ستدينه-1108854074.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_219:0:1142:692_1920x0_80_0_0_0f61e0462dbe6c8af6fe557aa0100d94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, نيكولاس مادورو, دونالد ترامب, العالم
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, نيكولاس مادورو, دونالد ترامب, العالم
فنزويلا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، اليوم السبت، أن بلاده "طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ردًا على عدوان الولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت فنزويلا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنها "تدين العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا"، مؤكدة أن "هذا العمل الصارخ من العدوان معترف به ومُعلن عنه من قبل حكومة أمريكا".
وأضافت الرسالة أن "الهجوم العسكري الأمريكي غير المبرر ليس له سابقة في أكثر من 200 عام من تاريخ فنزويلا الجمهوري"، مشيرة إلى أنها "حرب استعمارية لتدمير الشكل الجمهوري للحكومة، الذي قرره الشعب الفنزويلي بحرية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ
". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس
، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة
قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات
إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.