خبير أرجنتيني: الهجوم الأمريكي على فنزويلا غير قانوني
سبوتنيك عربي
علّق الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية تاديو كاستيليوني، اليوم السبت، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على الهجوم الأمريكي على فنزويلا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
ووصف المحلل التصعيد العسكري ضد فنزويلا، بأنه "هجوم هجين غير قانوني على الإطلاق، وغير مبرر بتاتًا، وينتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف كاستيليوني: "لقد أكد هذا الهجوم كل ما كان يقوله القائد هوغو تشافيز (الرئيس الفنزويلي السابق)، والرئيس نيكولاس مادورو، لسنوات حول التدخل الأمريكي في الشؤون الفنزويلية، والحرب الاقتصادية، والعقوبات المفروضة، ومعاناة الشعب الفنزويلي".وأضاف أن هذا الهجوم "يشير إلى أننا ندخل عامًا خارجًا عن السيطرة تمامًا، بلا أي قواعد، وفي ظل تدخل أمريكي كامل في شؤون أمريكا"، واختتم حديثه قائلًا: "هذا يُظهر مستوىً خطيرًا من اللاعقلانية التامة من جانب الحكومة الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.الخارجية الفنزويلية: مادورو يصدر قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل البلاد
علّق الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية تاديو كاستيليوني، اليوم السبت، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على الهجوم الأمريكي على فنزويلا.
ووصف المحلل التصعيد العسكري ضد فنزويلا، بأنه "هجوم هجين غير قانوني على الإطلاق، وغير مبرر بتاتًا، وينتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف كاستيليوني: "لقد أكد هذا الهجوم كل ما كان يقوله القائد هوغو تشافيز (الرئيس الفنزويلي السابق)، والرئيس نيكولاس مادورو، لسنوات حول التدخل الأمريكي في الشؤون الفنزويلية، والحرب الاقتصادية، والعقوبات المفروضة، ومعاناة الشعب الفنزويلي".
وأشار المحلل الأرجنتيني إلى أن "التصعيد في فنزويلا، يتّبع نمطًا من التدخل الأمريكي في الشؤون الأمريكية، كما في الانتخابات الأخيرة في الأرجنتين وهندوراس.
وأضاف أن هذا الهجوم "يشير إلى أننا ندخل عامًا خارجًا عن السيطرة تمامًا، بلا أي قواعد، وفي ظل تدخل أمريكي كامل في شؤون أمريكا"، واختتم حديثه قائلًا: "هذا يُظهر مستوىً خطيرًا من اللاعقلانية التامة من جانب الحكومة الأمريكية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات
في مناطق متباعدة من العاصمة.