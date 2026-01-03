https://sarabic.ae/20260103/برلماني-أمريكي-نقلا-عن-روبيو-مادورو-سيحاكم-في-أمريكا-بتهم-جنائية-1108856871.html

برلماني أمريكي نقلا عن روبيو: مادورو "سيحاكم" في أمريكا بـ"تهم جنائية"

أفاد السيناتور الأمريكي مايك لي، نقلًا عن وزير خارجية بلاده ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ستتم محاكمته جنائيًا في الولايات... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب لي عبر حسابه على منصة "إكس": "تحدثتُ للتو عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغني أن الجيش الأمريكي قد ألقى القبض على نيكولاس مادورو لمحاكمته جنائيًا في الولايات المتحدة".وأضاف أن "الضربات الأمريكية، كانت ضرورية لحماية القوات، التي احتجزت مادورو بموجب أمر قضائي".وأردف لي، نقلا روبيو، أنه "لا يتوقع اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراءات أخرى ضد فنزويلا، بعد أن أصبح مادورو رهن الاحتجاز".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة ويؤكد: سنتفوق في هذا الصراع

