برلماني أمريكي نقلا عن روبيو: مادورو "سيحاكم" في أمريكا بـ"تهم جنائية"
سبوتنيك عربي
أفاد السيناتور الأمريكي مايك لي، نقلًا عن وزير خارجية بلاده ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ستتم محاكمته جنائيًا في الولايات... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T11:18+0000
وكتب لي عبر حسابه على منصة "إكس": "تحدثتُ للتو عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغني أن الجيش الأمريكي قد ألقى القبض على نيكولاس مادورو لمحاكمته جنائيًا في الولايات المتحدة".وأضاف أن "الضربات الأمريكية، كانت ضرورية لحماية القوات، التي احتجزت مادورو بموجب أمر قضائي".وأردف لي، نقلا روبيو، أنه "لا يتوقع اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراءات أخرى ضد فنزويلا، بعد أن أصبح مادورو رهن الاحتجاز".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة ويؤكد: سنتفوق في هذا الصراع
أفاد السيناتور الأمريكي مايك لي، نقلًا عن وزير خارجية بلاده ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "ستتم محاكمته جنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قوله.
وكتب لي عبر حسابه على منصة "إكس": "تحدثتُ للتو عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغني أن الجيش الأمريكي قد ألقى القبض على نيكولاس مادورو لمحاكمته جنائيًا في الولايات المتحدة".
وأضاف أن "الضربات الأمريكية، كانت ضرورية لحماية القوات، التي احتجزت مادورو بموجب أمر قضائي".
وأوضح أن "الإجراءات التي شهدناها هذا المساء اتُخذت لحماية من ينفذون مذكرة الاعتقال".
وأردف لي، نقلا روبيو، أنه "لا يتوقع اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراءات أخرى ضد فنزويلا، بعد أن أصبح مادورو رهن الاحتجاز".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ
". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس
، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".