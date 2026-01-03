https://sarabic.ae/20260103/صحفي-بريطاني-مقيم-في-فنزويلا-انتشار-القلق-بين-المواطنين-في-ظل-غياب-البيانات-الحكومية-1108858346.html

صحفي بريطاني مقيم في فنزويلا: انتشار القلق بين المواطنين في ظل غياب البيانات الحكومية

صحفي بريطاني مقيم في فنزويلا: انتشار القلق بين المواطنين في ظل غياب البيانات الحكومية

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي البريطاني المستقل بول دوبسون، المقيم في فنزويلا، بأن "سكان العاصمة كاراكاس ومحيطها، استيقظوا فجر اليوم (السبت)، على أنباء عن تعرض مناطق عدة في... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T11:51+0000

2026-01-03T11:51+0000

2026-01-03T11:51+0000

أخبار فنزويلا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108858183_126:0:1795:939_1920x0_80_0_0_27661c2d42c6166e178b882cfe89570e.png

وأوضح دوبسون، في إفادة من مدينة ميريدا غربي فنزويلا، أن الساعة كانت نحو الخامسة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن بعض السكان في منطقته خرجوا إلى الشوارع و"هم يهتفون فرحًا"، على خلفية تقارير غير مؤكدة تحدثت عن رحيل الرئيس نيكولاس مادورو.وأضاف أن "العديد من الفنزويليين بدأوا يتداولون منشورات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزعم أن الرئيس مادورو وزوجته قد تم نقلهما قسرًا إلى خارج البلاد، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات رسمية عن حكومة مادورو، خلال الساعة الأخيرة".وبيّن دوبسون أن "الأجواء في الشارع الفنزويلي تتسم بالقلق والترقب، حيث يسارع المواطنون إلى التواصل مع عائلاتهم في المناطق التي تعرضت للقصف، لا سيما وسط العاصمة كاراكاس والمناطق القريبة من القواعد العسكرية، التي قيل إنها كانت أهدافًا للضربات".وأكد دوبسون أن "حالة من التضارب في المعلومات وانتشار الشائعات تسود المشهد حاليًا، في ظل محاولات الفنزويليين فهم ما يجري فعليًا على أرض الواقع وتكوين صورة أوضح عن مستقبل البلاد خلال الساعات المقبلة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة ويؤكد: سنتفوق في هذا الصراع

https://sarabic.ae/20260103/نائب-رئيس-مجلس-الفيدرالية-الروسي-لا-أساس-لضربات-أمريكا-ضد-فنزويلا-والأغلبية-العالمية-ستدينه-1108854074.html

https://sarabic.ae/20260103/فنزويلا-تطالب-بعقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-على-خلفية-الهجمات-الأمريكية-1108857551.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, حصري, تقارير سبوتنيك