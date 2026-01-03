https://sarabic.ae/20260103/لافروف-يؤكد-التوجه-لتعزيز-الشراكة-مع-فنزويلا-1108871338.html
لافروف يؤكد التوجه لتعزيز الشراكة مع فنزويلا
لافروف يؤكد التوجه لتعزيز الشراكة مع فنزويلا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز غوميز، على الإرادة المتبادلة لتعزيز... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T15:14+0000
2026-01-03T15:14+0000
2026-01-03T15:14+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a31df39d60762b38e301be3439150d.jpg
وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: "خلال المحادثة تم التعبير عن الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا".وتابع البيان أن "لافروف ونائبة رئيس فنزويلا عبرا عن دعمهما لعدم السماح بتفاقم الوضع، والبحث عن حل عبر الحوار".دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما
https://sarabic.ae/20260103/ترامب-واشنطن-ستشارك-في-القرارات-المتعلقة-بمستقبل-فنزويلا-بعد-احتجاز-مادورو-1108870339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c0a446555463196c78b4b517786b1e09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف يؤكد التوجه لتعزيز الشراكة مع فنزويلا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز غوميز، على الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: "خلال المحادثة تم التعبير عن الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا".
وأوضح البيان أن "لافروف أجرى محادثة مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي وأعرب عن تضامن روسيا مع شعب فنزويلا في مواجهة العدوان المسلح".
وتابع البيان أن "لافروف ونائبة رئيس فنزويلا عبرا عن دعمهما لعدم السماح بتفاقم الوضع، والبحث عن حل عبر الحوار".
دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".