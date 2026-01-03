https://sarabic.ae/20260103/لافروف-يؤكد-التوجه-لتعزيز-الشراكة-مع-فنزويلا-1108871338.html

لافروف يؤكد التوجه لتعزيز الشراكة مع فنزويلا

وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: "خلال المحادثة تم التعبير عن الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا".وتابع البيان أن "لافروف ونائبة رئيس فنزويلا عبرا عن دعمهما لعدم السماح بتفاقم الوضع، والبحث عن حل عبر الحوار".دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما

