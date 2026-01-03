وزير خارجية فنزويلا يصف الهجوم الأمريكي واختطاف مادورو بالعمل البربري

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير خارجية فنزويلا يصف الهجوم الأمريكي واختطاف مادورو بالعمل البربري
وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ما رأيناه [الهجوم الأمريكي واختفاء الرئيس نيكولاس مادورو] عمل بربري يجب أن يدينه العالم أجمع".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد تم احتجازهما ونقلهما خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذها عناصر من وحدة دلتا فورس الخاصة.في المقابل، زعمت السلطات الفنزويلية، أنها لا تعلم مكان مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقاً صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وذكرت موسكو أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخراج مادورو وزوجته قسرًا من البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
وصف وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، الهجوم الأمريكي واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعمل البربري الذي يجب أن يدينه العالم أجمع.
وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ما رأيناه [الهجوم الأمريكي واختفاء الرئيس نيكولاس مادورو] عمل بربري يجب أن يدينه العالم أجمع".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد تم احتجازهما ونقلهما خارج البلاد.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذها عناصر من وحدة دلتا فورس الخاصة.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
لحظة نزول الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته من الطائرة في نيويورك.. فيديو
22:55 GMT
في المقابل، زعمت السلطات الفنزويلية، أنها لا تعلم مكان مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقاً صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
وصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أن مادورو سيُحاكم.
وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وذكرت موسكو أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخراج مادورو وزوجته قسرًا من البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
