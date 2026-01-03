https://sarabic.ae/20260103/لحظة-نزول-الرئيس-الفنزويلي-مادورو-وزوجته-من-الطائرة-في-نيويورك-فيديو-1108888109.html
لحظة نزول الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته من الطائرة في نيويورك.. فيديو
لحظة نزول الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته من الطائرة في نيويورك.. فيديو
نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة قالت أنها للحظة نزول الرئيس الفنزويلي، المحتجز نيكولاس مادورو وزجته من الطائرة التي تقلهما إلى الولايات المتحدة. 03.01.2026
وأظهرت المقاطع شخصًا مغطى الرأس يقوده مجموعة من الجنود وسط مطار عسكري.هبطت طائرة بوينغ 757-223، التي أقلعت من قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، في مطار ستيوارت الدولي بولاية نيويورك. ولم يُكشف عن رقم تسجيل الطائرة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.ودعت روسيا الاتحادية، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب أنه "تم القبض على (احتجاز) الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
22:55 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 23:45 GMT 03.01.2026)
نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة قالت أنها للحظة نزول الرئيس الفنزويلي، المحتجز نيكولاس مادورو وزجته من الطائرة التي تقلهما إلى الولايات المتحدة.
هبطت طائرة بوينغ 757-223، التي أقلعت من قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، في مطار ستيوارت الدولي بولاية نيويورك. ولم يُكشف عن رقم تسجيل الطائرة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ودعت روسيا الاتحادية، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب أنه "تم القبض على (احتجاز) الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".