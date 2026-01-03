https://sarabic.ae/20260103/وصول-طائرة-يُعتقد-أن-على-متنها-الرئيس-الفنزويلي-وزوجته-إلى-نيويوركفيديو-1108887620.html

وصول طائرة يعتقد أنها تقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى نيويورك...فيديو

أفادت وكالة ريا نوفوستي، استناداً إلى بيانات من موقع فلايت رادار 24، أن طائرة يُعتقد أنها تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد هبطت في نيويورك. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب ما أفادت به الوكالة، هبطت طائرة بوينغ 757-223، التي أقلعت من قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، في مطار ستيوارت الدولي بولاية نيويورك. ولم يُكشف عن رقم تسجيل الطائرة.وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.

