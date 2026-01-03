مئات المتظاهرين في برلين ينددون بالهجوم الأمريكي على فنزويلا..فيديو
تظاهر مئات الأشخاص، اليوم السبت، في وسط العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا.
وتجمع المحتجون عند بوابة براندنبورغ، مطالبين الحكومة الألمانية والأمم المتحدة بإدانة العملية العسكرية بشكل رسمي، والدعوة إلى الإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ألمانية.
ونقلت وسائل الإعلام عن إحدى المشاركات في التظاهرة قولها إن ما يحدث "غير مقبول على الإطلاق"، معتبرة أن"مهاجمة دولة ذات سيادة واختطاف رئيسها ومحاكمته خارج بلاده أمر مرفوض".
Protesters burned a United States flag during a demonstration in Berlin against the American military intervention in #Venezuela. pic.twitter.com/TbXgk1bCNV— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) January 3, 2026
من جهته، أعرب متظاهر آخر عن صدمته من مستوى العنف الذي تمارسه الولايات المتحدة حاليا تجاه دول أخرى.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.