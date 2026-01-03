https://sarabic.ae/20260103/مئات-المتظاهرين-في-برلين-ينددون-بالهجوم-الأمريكي-على-فنزويلافيديو-1108887302.html

مئات المتظاهرين في برلين ينددون بالهجوم الأمريكي على فنزويلا..فيديو

تظاهر مئات الأشخاص، اليوم السبت، في وسط العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وتجمع المحتجون عند بوابة براندنبورغ، مطالبين الحكومة الألمانية والأمم المتحدة بإدانة العملية العسكرية بشكل رسمي، والدعوة إلى الإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ألمانية.من جهته، أعرب متظاهر آخر عن صدمته من مستوى العنف الذي تمارسه الولايات المتحدة حاليا تجاه دول أخرى.وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.

