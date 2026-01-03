https://sarabic.ae/20260103/نائبة-الرئيس-الفنزويلي-هناك-رئيس-واحد-فقط-للبلاد-هو-مادورو-1108882564.html
نائبة الرئيس الفنزويلي: هناك رئيس واحد فقط للبلاد هو مادورو
وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، عن تشكيل "مجلس دفاعي في أعقاب الهجوم الأمريكي واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".وقالت رودريغيز: "لقد شكلنا مجلسًا دفاعيًا".ووفقًا لها، يضم المجلس رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، ورئيسة المحكمة الدستورية العليا، كاريسيليا رودريغيز، ووزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيز، وآخرين.وأكدت رودريغيز، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، وفق وصفه، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".
أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.
وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، عن تشكيل "مجلس دفاعي في أعقاب الهجوم الأمريكي واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".
ووفقًا لخطابها الذي بثته قناة "تيليسور" التلفزيونية، فإن هدف "العملية" الأمريكية هو تغيير النظام والاستيلاء على موارد فنزويلا.
وقالت رودريغيز: "لقد شكلنا مجلسًا دفاعيًا".
ووفقًا لها، يضم المجلس رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، ورئيسة المحكمة الدستورية العليا، كاريسيليا رودريغيز، ووزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيز، وآخرين.
وأكدت رودريغيز، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".
وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، وفق وصفه، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".