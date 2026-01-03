نائبة الرئيس الفنزويلي: هناك رئيس واحد فقط للبلاد هو مادورو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
عرب بوينت بودكاست
On air
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
نائبة الرئيس الفنزويلي: هناك رئيس واحد فقط للبلاد هو مادورو
نائبة الرئيس الفنزويلي: هناك رئيس واحد فقط للبلاد هو مادورو
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.
وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، عن تشكيل "مجلس دفاعي في أعقاب الهجوم الأمريكي واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".وقالت رودريغيز: "لقد شكلنا مجلسًا دفاعيًا".ووفقًا لها، يضم المجلس رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، ورئيسة المحكمة الدستورية العليا، كاريسيليا رودريغيز، ووزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيز، وآخرين.وأكدت رودريغيز، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، وفق وصفه، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".
أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.
وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، عن تشكيل "مجلس دفاعي في أعقاب الهجوم الأمريكي واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".
ووفقًا لخطابها الذي بثته قناة "تيليسور" التلفزيونية، فإن هدف "العملية" الأمريكية هو تغيير النظام والاستيلاء على موارد فنزويلا.
وقالت رودريغيز: "لقد شكلنا مجلسًا دفاعيًا".
ووفقًا لها، يضم المجلس رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، ورئيسة المحكمة الدستورية العليا، كاريسيليا رودريغيز، ووزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيز، وآخرين.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية
19:20 GMT
وأكدت رودريغيز، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".

وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، وفق وصفه، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".
