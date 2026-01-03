أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية
أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية
حصري
فنزويلا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ورأى المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "على العالم الاعتراض الحازم على إسقاط الأنظمة بهذه الطريقة"، محذراً من أن "الصمت حيال هذه الممارسات والتراخي في التعاطي مع هذا الحدث، قد يؤديان إلى استكمال مشروع الولايات المتحدة الانقلابي، الذي قد ينسحب على دول أخرى، وذلك في إطار محاولة أميركية لفرض نظام عالمي يخدم مصالحها، قائم على الاستعمار ونهب منظم لمقدرات وثروات الشعوب، عبر تفكيك الدول، وإسقاط الأنظمة، وخلق توترات اجتماعية".ولفت إلى أن "دولاً عدة قد يأتي دورها بعد فنزويلا، في إطار استراتيجية أمريكية جديدة تقوم على الصدمة، واستخدام أدوات التكنولوجيا العسكرية والاقتصادية"، ومُشدِّداً على أن "من يقبل بهذه التجاوزات اليوم، سيأتي دوره لاحقاً".وأشار إلى أن "المدى الحيوي للولايات المتحدة في فنزويلا ومنطقة الكاريبي يُعد سهل الاختراق، في ظل وجود قوى موالية لواشنطن عبر تغيير المعطيات بالقوة، وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأمريكية".ودعت روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الروسية-موسكو-ومينسك-تدينان-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108880736.html
https://sarabic.ae/20260103/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يناقش-هاتفيا-مع-نظيره-الروسي-التطورات-في-فنزويلا-1108880820.html
https://sarabic.ae/20260103/خبير-مصري-عن-تصريحات-ترامب-بشأن-فنزويلا-خرق-للقانون-الدولي-1108880057.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
حصري, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية

19:20 GMT 03.01.2026
© AP Photo / Jesus Vargasالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Jesus Vargas
حصري
اعتبر أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، من بيروت، أن ما حصل في فنزويلا بعد قيام قوة عسكرية أمريكية باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يُعد "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وفي أسلوب التعامل بين الدول، ويقلب مفاهيم الشرعية الأممية رأساً على عقب".
ورأى المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "على العالم الاعتراض الحازم على إسقاط الأنظمة بهذه الطريقة"، محذراً من أن "الصمت حيال هذه الممارسات والتراخي في التعاطي مع هذا الحدث، قد يؤديان إلى استكمال مشروع الولايات المتحدة الانقلابي، الذي قد ينسحب على دول أخرى، وذلك في إطار محاولة أميركية لفرض نظام عالمي يخدم مصالحها، قائم على الاستعمار ونهب منظم لمقدرات وثروات الشعوب، عبر تفكيك الدول، وإسقاط الأنظمة، وخلق توترات اجتماعية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تدينان العدوان الأمريكي على فنزويلا
18:57 GMT

وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "المطلوب اليوم هو صياغة نص قانوني واضح يدين ما جرى في فنزويلا، لأن تداعيات هذا الانتهاك قد تقود إلى حرب جديدة في أمريكا اللاتينية تمتد إلى دول عدة، في محاولة لضرب الثورات البوليفارية"، معتبراً أن "اجتماع مجلس الأمن لن يفضي إلى قرار فعلي إزاء هذا الانتهاك الواضح، في ظل كون الولايات المتحدة عضواً دائماً فيه، وتحظى بدعم دول أوروبية، كفرنسا، التي تبرر الموقف الأمريكي بذريعة مكافحة تجارة المخدرات".

ولفت إلى أن "دولاً عدة قد يأتي دورها بعد فنزويلا، في إطار استراتيجية أمريكية جديدة تقوم على الصدمة، واستخدام أدوات التكنولوجيا العسكرية والاقتصادية"، ومُشدِّداً على أن "من يقبل بهذه التجاوزات اليوم، سيأتي دوره لاحقاً".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
وزير الخارجية البيلاروسي يناقش هاتفيا مع نظيره الروسي التطورات في فنزويلا
18:56 GMT
وأشار إلى أن "المدى الحيوي للولايات المتحدة في فنزويلا ومنطقة الكاريبي يُعد سهل الاختراق، في ظل وجود قوى موالية لواشنطن عبر تغيير المعطيات بالقوة، وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأمريكية".
وأوضح أن "الأيام المقبلة ستكشف مدى إمكانية نجاح أسلوب التغيير الخشن في ظل الانقسام العمودي داخل المجتمع، أو فشله في حال توافر الصلابة والوحدة في الموقف الشعبي الفنزويلي، ما قد يجعل الاختراق صعباً".
ودعت روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
خبير مصري عن تصريحات ترامب بشأن فنزويلا: استعراض للقوة وخرق للقانون الدولي
18:25 GMT
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
