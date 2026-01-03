https://sarabic.ae/20260103/أستاذ-علوم-سياسية-ما-جرى-في-فنزويلا-سابقة-خطيرة-تقلب-مفاهيم-الشرعية-الدولية-1108882187.html
أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية
أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية
سبوتنيك عربي
اعتبر أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، من بيروت، أن ما حصل في فنزويلا بعد قيام قوة عسكرية أمريكية باحتجاز الرئيس الفنزويلي... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T19:20+0000
2026-01-03T19:20+0000
2026-01-03T19:20+0000
حصري
فنزويلا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_465393ad7e560ef03f2f8d3fb2b3f661.jpg
ورأى المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "على العالم الاعتراض الحازم على إسقاط الأنظمة بهذه الطريقة"، محذراً من أن "الصمت حيال هذه الممارسات والتراخي في التعاطي مع هذا الحدث، قد يؤديان إلى استكمال مشروع الولايات المتحدة الانقلابي، الذي قد ينسحب على دول أخرى، وذلك في إطار محاولة أميركية لفرض نظام عالمي يخدم مصالحها، قائم على الاستعمار ونهب منظم لمقدرات وثروات الشعوب، عبر تفكيك الدول، وإسقاط الأنظمة، وخلق توترات اجتماعية".ولفت إلى أن "دولاً عدة قد يأتي دورها بعد فنزويلا، في إطار استراتيجية أمريكية جديدة تقوم على الصدمة، واستخدام أدوات التكنولوجيا العسكرية والاقتصادية"، ومُشدِّداً على أن "من يقبل بهذه التجاوزات اليوم، سيأتي دوره لاحقاً".وأشار إلى أن "المدى الحيوي للولايات المتحدة في فنزويلا ومنطقة الكاريبي يُعد سهل الاختراق، في ظل وجود قوى موالية لواشنطن عبر تغيير المعطيات بالقوة، وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأمريكية".ودعت روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الروسية-موسكو-ومينسك-تدينان-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108880736.html
https://sarabic.ae/20260103/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يناقش-هاتفيا-مع-نظيره-الروسي-التطورات-في-فنزويلا-1108880820.html
https://sarabic.ae/20260103/خبير-مصري-عن-تصريحات-ترامب-بشأن-فنزويلا-خرق-للقانون-الدولي-1108880057.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_c8b02585693315022c75c7aa0be807fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية
حصري
اعتبر أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، من بيروت، أن ما حصل في فنزويلا بعد قيام قوة عسكرية أمريكية باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يُعد "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وفي أسلوب التعامل بين الدول، ويقلب مفاهيم الشرعية الأممية رأساً على عقب".
ورأى المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "على العالم الاعتراض الحازم على إسقاط الأنظمة بهذه الطريقة"، محذراً من أن "الصمت حيال هذه الممارسات والتراخي في التعاطي مع هذا الحدث، قد يؤديان إلى استكمال مشروع الولايات المتحدة
الانقلابي، الذي قد ينسحب على دول أخرى، وذلك في إطار محاولة أميركية لفرض نظام عالمي يخدم مصالحها، قائم على الاستعمار ونهب منظم لمقدرات وثروات الشعوب، عبر تفكيك الدول، وإسقاط الأنظمة، وخلق توترات اجتماعية".
وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "المطلوب اليوم هو صياغة نص قانوني واضح يدين ما جرى في فنزويلا، لأن تداعيات هذا الانتهاك قد تقود إلى حرب جديدة في أمريكا اللاتينية تمتد إلى دول عدة، في محاولة لضرب الثورات البوليفارية"، معتبراً أن "اجتماع مجلس الأمن لن يفضي إلى قرار فعلي إزاء هذا الانتهاك الواضح، في ظل كون الولايات المتحدة عضواً دائماً فيه، وتحظى بدعم دول أوروبية، كفرنسا، التي تبرر الموقف الأمريكي بذريعة مكافحة تجارة المخدرات".
ولفت إلى أن "دولاً عدة قد يأتي دورها بعد فنزويلا
، في إطار استراتيجية أمريكية جديدة تقوم على الصدمة، واستخدام أدوات التكنولوجيا العسكرية والاقتصادية"، ومُشدِّداً على أن "من يقبل بهذه التجاوزات اليوم، سيأتي دوره لاحقاً".
وأشار إلى أن "المدى الحيوي للولايات المتحدة في فنزويلا ومنطقة الكاريبي يُعد سهل الاختراق، في ظل وجود قوى موالية لواشنطن
عبر تغيير المعطيات بالقوة، وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأمريكية".
وأوضح أن "الأيام المقبلة ستكشف مدى إمكانية نجاح أسلوب التغيير الخشن في ظل الانقسام العمودي داخل المجتمع، أو فشله في حال توافر الصلابة والوحدة في الموقف الشعبي الفنزويلي، ما قد يجعل الاختراق صعباً".
ودعت روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".