https://sarabic.ae/20260103/أستاذ-علوم-سياسية-ما-جرى-في-فنزويلا-سابقة-خطيرة-تقلب-مفاهيم-الشرعية-الدولية-1108882187.html

أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية

أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية

سبوتنيك عربي

اعتبر أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، من بيروت، أن ما حصل في فنزويلا بعد قيام قوة عسكرية أمريكية باحتجاز الرئيس الفنزويلي... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T19:20+0000

2026-01-03T19:20+0000

2026-01-03T19:20+0000

حصري

فنزويلا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_465393ad7e560ef03f2f8d3fb2b3f661.jpg

ورأى المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "على العالم الاعتراض الحازم على إسقاط الأنظمة بهذه الطريقة"، محذراً من أن "الصمت حيال هذه الممارسات والتراخي في التعاطي مع هذا الحدث، قد يؤديان إلى استكمال مشروع الولايات المتحدة الانقلابي، الذي قد ينسحب على دول أخرى، وذلك في إطار محاولة أميركية لفرض نظام عالمي يخدم مصالحها، قائم على الاستعمار ونهب منظم لمقدرات وثروات الشعوب، عبر تفكيك الدول، وإسقاط الأنظمة، وخلق توترات اجتماعية".ولفت إلى أن "دولاً عدة قد يأتي دورها بعد فنزويلا، في إطار استراتيجية أمريكية جديدة تقوم على الصدمة، واستخدام أدوات التكنولوجيا العسكرية والاقتصادية"، ومُشدِّداً على أن "من يقبل بهذه التجاوزات اليوم، سيأتي دوره لاحقاً".وأشار إلى أن "المدى الحيوي للولايات المتحدة في فنزويلا ومنطقة الكاريبي يُعد سهل الاختراق، في ظل وجود قوى موالية لواشنطن عبر تغيير المعطيات بالقوة، وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأمريكية".ودعت روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".

https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الروسية-موسكو-ومينسك-تدينان-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108880736.html

https://sarabic.ae/20260103/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يناقش-هاتفيا-مع-نظيره-الروسي-التطورات-في-فنزويلا-1108880820.html

https://sarabic.ae/20260103/خبير-مصري-عن-تصريحات-ترامب-بشأن-فنزويلا-خرق-للقانون-الدولي-1108880057.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية