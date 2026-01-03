https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الروسية-موسكو-ومينسك-تدينان-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108880736.html
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ومينسك متحدتان في إدانتهما الحازمة للعدوان الأمريكي على فنزويلا الذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.
2026-01-03T18:57+0000
2026-01-03T18:57+0000
2026-01-03T19:15+0000
روسيا
أخبار فنزويلا
أخبار بيلاروسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت الخارجية في بيان: "جرت اليوم السبت، محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزينكوف".وبينت الخارجية أن "لافروف ونظيره البيلاروسي أكدا خلال الإتصال الهاتفي ضرورة إطلاق سراح رئيس فنزويلا الشرعي نيكولاس مادورو وزوجته وإعادة نيكولاس مادورو إلى منصبه كرئيس للدولة، كما أكدا على أهمية تهيئة الظروف سريعا لتسوية الوضع بشأن فنزويلا عبر الحوار".وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
18:57 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 19:15 GMT 03.01.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ومينسك متحدتان في إدانتهما الحازمة للعدوان الأمريكي على فنزويلا الذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان: "جرت اليوم السبت، محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزينكوف".
وأوضحت الوزارة أنه "تم التأكيد على أن موسكو ومينسك متحدتان في إدانتهما الحازمة للعدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة ضد دولة ذات سيادة في انتهاك للقانون الدولي".
وبينت الخارجية أن "لافروف ونظيره البيلاروسي أكدا خلال الإتصال الهاتفي ضرورة إطلاق سراح رئيس فنزويلا الشرعي نيكولاس مادورو وزوجته وإعادة نيكولاس مادورو إلى منصبه كرئيس للدولة، كما أكدا على أهمية تهيئة الظروف سريعا لتسوية الوضع
بشأن فنزويلا عبر الحوار".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ
". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات
إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات
، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.