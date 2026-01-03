https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الروسية-موسكو-ومينسك-تدينان-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108880736.html

الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تدينان العدوان الأمريكي على فنزويلا

الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تدينان العدوان الأمريكي على فنزويلا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ومينسك متحدتان في إدانتهما الحازمة للعدوان الأمريكي على فنزويلا الذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T18:57+0000

2026-01-03T18:57+0000

2026-01-03T19:15+0000

روسيا

أخبار فنزويلا

أخبار بيلاروسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقالت الخارجية في بيان: "جرت اليوم السبت، محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزينكوف".وبينت الخارجية أن "لافروف ونظيره البيلاروسي أكدا خلال الإتصال الهاتفي ضرورة إطلاق سراح رئيس فنزويلا الشرعي نيكولاس مادورو وزوجته وإعادة نيكولاس مادورو إلى منصبه كرئيس للدولة، كما أكدا على أهمية تهيئة الظروف سريعا لتسوية الوضع بشأن فنزويلا عبر الحوار".وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

https://sarabic.ae/20260103/رئيس-الأركان-الأمريكي-التحضير-للهجوم-في-فنزويلا-بدأ-قبل-أشهر-وبالتنسيق-بين-جهات-مختلفة-1108879900.html

https://sarabic.ae/20260103/ترامب-يؤكد-أنه-لم-يناقش-وضع-فنزويلا-مع-بوتين-1108878734.html

https://sarabic.ae/20260103/ترمب-لم-يقتل-أي-جندي-أمريكي-ولم-نخسر-معدات-خلال-العملية-العسكرية-في-فنزويلا-1108876761.html

https://sarabic.ae/20260103/التاريخ-يعيد-نفسه-بعد-36-عاما-احتجاز-مادورو-يعيد-إلى-الأذهان-اعتقال-نورييغا-1108872022.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار فنزويلا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية