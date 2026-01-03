https://sarabic.ae/20260103/ترامب-يؤكد-أنه-لم-يناقش-وضع-فنزويلا-مع-بوتين-1108878734.html

ترامب يؤكد أنه لم يناقش وضع فنزويلا مع بوتين

ترامب يؤكد أنه لم يناقش وضع فنزويلا مع بوتين

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لم يناقش قطّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T18:05+0000

2026-01-03T18:05+0000

2026-01-03T18:05+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش مادورو في مكالمة هاتفية جرت في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لم نتحدث قط عن مادورو".وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".وهدد: "لن نسمح بوجود شخص آخر في فنزويلا يمارس نفس نهج مادورو، ومستعدون لشن هجوم آخر في فنزويلا إذا لزم الأمر وقد يكون أكبر من الموجة الأولى".وتابع: "على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تدرك هذا.. ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم، وسيحدث لهم إذا لم يكونوا عادلين حتى مع شعبهم نفسه".

https://sarabic.ae/20260103/ترامب-الحكومة-في-كوبا-عليها-أن-تقلق-1108878249.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية