ترامب يؤكد أنه لم يناقش وضع فنزويلا مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لم يناقش قطّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T18:05+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش مادورو في مكالمة هاتفية جرت في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لم نتحدث قط عن مادورو".وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".وهدد: "لن نسمح بوجود شخص آخر في فنزويلا يمارس نفس نهج مادورو، ومستعدون لشن هجوم آخر في فنزويلا إذا لزم الأمر وقد يكون أكبر من الموجة الأولى".وتابع: "على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تدرك هذا.. ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم، وسيحدث لهم إذا لم يكونوا عادلين حتى مع شعبهم نفسه".
ar_EG
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لم يناقش قطّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش مادورو في مكالمة هاتفية جرت في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لم نتحدث قط عن مادورو".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".
وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".
وهدد: "لن نسمح بوجود شخص آخر في فنزويلا يمارس نفس نهج مادورو، ومستعدون لشن هجوم آخر في فنزويلا إذا لزم الأمر وقد يكون أكبر من الموجة الأولى".
وقال ترامب: "سيظل الأسطول الأمريكي في موقعه، وتحتفظ الولايات المتحدة بجميع الخيارات العسكرية إلى أن تلبى المطالب الأمريكية بالكامل ويتم الوفاء بها".
وتابع: "على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تدرك هذا.. ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم، وسيحدث لهم إذا لم يكونوا عادلين حتى مع شعبهم نفسه".