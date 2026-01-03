https://sarabic.ae/20260103/ترامب-الحكومة-في-كوبا-عليها-أن-تقلق-1108878249.html
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق".
وقال ترامب في تصريح صحفي: "كوبا هي أمة فاشلة، ونريد مساعدة الشعب الكوبي وسنساعدهم"، وفق تعبيره.وأضاف أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول العملية الأمريكية في فنزويلا: "رئيس كولومبيا لديه مصانع تصنع الكوكايين ويرسل بها إلى الولايات المتحدة وعليه أن يكون حذرا".وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن |موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة|، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
17:41 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 18:03 GMT 03.01.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق".
وقال ترامب في تصريح صحفي: "كوبا هي أمة فاشلة، ونريد مساعدة الشعب الكوبي وسنساعدهم"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".
واتهم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بإرسال كميات من مخدر الكوكايين المصنّعة في بلاده إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول العملية الأمريكية في فنزويلا: "رئيس كولومبيا لديه مصانع تصنع الكوكايين ويرسل بها إلى الولايات المتحدة وعليه أن يكون حذرا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته
وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ
". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات
إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن |موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة|، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات
، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.