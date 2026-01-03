ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق". 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T17:41+0000
2026-01-03T18:03+0000
وقال ترامب في تصريح صحفي: "كوبا هي أمة فاشلة، ونريد مساعدة الشعب الكوبي وسنساعدهم"، وفق تعبيره.وأضاف أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول العملية الأمريكية في فنزويلا: "رئيس كولومبيا لديه مصانع تصنع الكوكايين ويرسل بها إلى الولايات المتحدة وعليه أن يكون حذرا".وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن |موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة|، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
https://sarabic.ae/20260103/ترمب-لم-يقتل-أي-جندي-أمريكي-ولم-نخسر-معدات-خلال-العملية-العسكرية-في-فنزويلا-1108876761.html
https://sarabic.ae/20260103/ترامب-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بشأن-العملية-العسكرية-في-فنزويلا---عاجل--1108869693.html
https://sarabic.ae/20260103/التاريخ-يعيد-نفسه-بعد-36-عاما-احتجاز-مادورو-يعيد-إلى-الأذهان-اعتقال-نورييغا-1108872022.html
https://sarabic.ae/20260103/موسكو-تدعو-واشنطن-إلى-إطلاق-سراح-الرئيس-الفنزويلي-المنتخب-شرعيا-وزوجته-1108872297.html
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق

17:41 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 18:03 GMT 03.01.2026)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق".
وقال ترامب في تصريح صحفي: "كوبا هي أمة فاشلة، ونريد مساعدة الشعب الكوبي وسنساعدهم"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".
واتهم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بإرسال كميات من مخدر الكوكايين المصنّعة في بلاده إلى الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
ترامب: سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة
16:47 GMT
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول العملية الأمريكية في فنزويلا: "رئيس كولومبيا لديه مصانع تصنع الكوكايين ويرسل بها إلى الولايات المتحدة وعليه أن يكون حذرا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
ترامب: العملية العسكرية الأمريكية في كاراكاس لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية
16:40 GMT
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
التاريخ يعيد نفسه بعد 36 عاما.. احتجاز مادورو يعيد إلى الأذهان اعتقال نورييغا
15:23 GMT
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
موسكو تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعيا وزوجته
15:22 GMT
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن |موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة|، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
