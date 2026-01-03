https://sarabic.ae/20260103/ترامب-الحكومة-في-كوبا-عليها-أن-تقلق-1108878249.html

ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق". 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T17:41+0000

2026-01-03T17:41+0000

2026-01-03T18:03+0000

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg

وقال ترامب في تصريح صحفي: "كوبا هي أمة فاشلة، ونريد مساعدة الشعب الكوبي وسنساعدهم"، وفق تعبيره.وأضاف أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول العملية الأمريكية في فنزويلا: "رئيس كولومبيا لديه مصانع تصنع الكوكايين ويرسل بها إلى الولايات المتحدة وعليه أن يكون حذرا".وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن |موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة|، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

