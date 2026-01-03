عربي
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية العسكرية في فنزويلا - عاجل
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية العسكرية في فنزويلا - عاجل

16:40 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 16:49 GMT 03.01.2026)
يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بشأن العملية العسكرية في فنزويلا.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انه "نفذت عملية عسكرية أمريكية في وسط العاصمة الفنزويلية، ولم يُقتل أي جندي أمريكي في العملية التي جرت في فنزويلا".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن "العملية العسكرية الأمريكية في كاراكاس لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن "هدف العملية الأمريكية في فنزويلا هو القبض على مادورو".
ويزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عملية فنزويلا كانت واحدة من أكثر "الاستعراضات فعالية وقوة" للقوة العسكرية الأمريكية.
وقارن ترامب العملية في كاراكاس بالضربة التي استهدفت سليماني، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر العمليات إثارة للإعجاب في تاريخ الولايات المتحدة.
واتهم ترامب مادورو وزوجته بـ"الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات" ضد المواطنين الأمريكيين.
وأكد ترامب على أن "جميع القدرات العسكرية لفنزويلا قد تم تعطيلها خلال عملية القبض على مادورو".
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا إلى حين تمكنها من تنفيذ انتقال آمن ومنظم وذكي للسلطة.
