سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا كما أنها لم تفقد أي جندي. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T16:47+0000
2026-01-03T16:47+0000
2026-01-03T17:04+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار فنزويلا
دونالد ترامب
الأخبار
ترامب: سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة
16:47 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 17:04 GMT 03.01.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا كما أنها لم تفقد أي جندي.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة.
وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".
وأضاف: "لن نسمح بوجود شخص آخر في فنزويلا يمارس نفس نهج مادورو، ومستعدون لشن هجوم آخر في فنزويلا إذا لزم الأمر وقد يكون أكبر من الموجة الأولى".
وقال ترامب: "العملية العسكرية في فنزويلا تم تنسيقها مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، وجميع القدرات العسكرية الفنزويلية أثبتت أنها غير مجدية وجرى اعتقال مادرورو بنجاح في ظلام الليل".
وتابع: "الولايات المتحدة عملت على بناء صناعة النفط في فنزويلا ولكن الأنظمة الاشتراكية في كاراكاس سرقتها".
وأضاف: "فنزويلا قامت بشكل أحادي بالسيطرة على أصول ومنصات نفط أمريكية والحظر المفروض على النفط الفنزويلي سيبقى فاعلا".
وقال ترامب: "العملية الناجحة في فنزويلا تشكل تحذيرا لكل من يهدد السيادة الأمريكية".