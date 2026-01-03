https://sarabic.ae/20260103/رئيس-الأركان-الأمريكي-التحضير-للهجوم-في-فنزويلا-بدأ-قبل-أشهر-وبالتنسيق-بين-جهات-مختلفة-1108879900.html

رئيس الأركان الأمريكي: التحضير للهجوم في فنزويلا بدأ قبل أشهر وبالتنسيق بين جهات مختلفة

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دان كين، بأن التخطيط للعملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا بدأ قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى مشاركة قوات جوية وبحرية ومن...

وقال كين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العملية العسكرية في فنزويلا اليوم: "هذا العمل بدأ قبل أشهر وبالتنسيق بين جهات مختلفة للقيام بعملية برية وجوية وبحرية مشتركة. خلال شهرين قمنا بتطوير قدراتنا، وتطلب من كل مكوناتنا العمل بشراكة مع الاستخبارات".وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أنه "مع وصول إلى الهدف، تعرضت مروحياتنا لإطلاق نار وأصيبت مروحية ولكنها كانت قادرة على التحليق ورددنا على إطلاق النار بكثافة".وتابع كين: "مع اقتراب قوة المروحيات تجاه الهدف وبتحليق منخفض، هاجمنا في دقيقة واحدة مكان إقامة [الرئيس الفنزويلي نيكولاس] مادورو، وتم اعتقاله من قبل القوة وإخراجه بسرعة وانضباط وعزل المنطقة لضمان سلامة وأمن القوة البرية مع اعتقال الهدف... مادورو وزوجته استسلما وتم اعتقالهما على يد الجنود الأمريكيين".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".

