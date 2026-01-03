https://sarabic.ae/20260103/رئيس-الأركان-الأمريكي-التحضير-للهجوم-في-فنزويلا-بدأ-قبل-أشهر-وبالتنسيق-بين-جهات-مختلفة-1108879900.html
رئيس الأركان الأمريكي: التحضير للهجوم في فنزويلا بدأ قبل أشهر وبالتنسيق بين جهات مختلفة
رئيس الأركان الأمريكي: التحضير للهجوم في فنزويلا بدأ قبل أشهر وبالتنسيق بين جهات مختلفة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دان كين، بأن التخطيط للعملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا بدأ قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى مشاركة قوات جوية وبحرية ومن... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T18:18+0000
2026-01-03T18:18+0000
2026-01-03T18:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg
وقال كين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العملية العسكرية في فنزويلا اليوم: "هذا العمل بدأ قبل أشهر وبالتنسيق بين جهات مختلفة للقيام بعملية برية وجوية وبحرية مشتركة. خلال شهرين قمنا بتطوير قدراتنا، وتطلب من كل مكوناتنا العمل بشراكة مع الاستخبارات".وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أنه "مع وصول إلى الهدف، تعرضت مروحياتنا لإطلاق نار وأصيبت مروحية ولكنها كانت قادرة على التحليق ورددنا على إطلاق النار بكثافة".وتابع كين: "مع اقتراب قوة المروحيات تجاه الهدف وبتحليق منخفض، هاجمنا في دقيقة واحدة مكان إقامة [الرئيس الفنزويلي نيكولاس] مادورو، وتم اعتقاله من قبل القوة وإخراجه بسرعة وانضباط وعزل المنطقة لضمان سلامة وأمن القوة البرية مع اعتقال الهدف... مادورو وزوجته استسلما وتم اعتقالهما على يد الجنود الأمريكيين".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".
https://sarabic.ae/20260103/ترامب-الحكومة-في-كوبا-عليها-أن-تقلق-1108878249.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_92:0:1556:1098_1920x0_80_0_0_e2efc2a89bcfd667e28477c35ab2e86e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الأركان الأمريكي: التحضير للهجوم في فنزويلا بدأ قبل أشهر وبالتنسيق بين جهات مختلفة
صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دان كين، بأن التخطيط للعملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا بدأ قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى مشاركة قوات جوية وبحرية ومن الحرس الوطني ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية في هجوم اليوم (السبت) على فنزويلا.
وقال كين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العملية العسكرية في فنزويلا اليوم: "هذا العمل بدأ قبل أشهر وبالتنسيق بين جهات مختلفة للقيام بعملية برية وجوية وبحرية مشتركة. خلال شهرين قمنا بتطوير قدراتنا، وتطلب من كل مكوناتنا العمل بشراكة مع الاستخبارات".
وأضاف: "خلال الليل حلقت طائرات وتضمنت عناصر من جهات إنفاذ القانون وبدؤوا بإحداث التأثيرات المختلفة عبر عمليات تشويش، وتم حماية هذه القوة من قبل مقاتلات وسلاح البحرية".
وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أنه "مع وصول إلى الهدف، تعرضت مروحياتنا لإطلاق نار وأصيبت مروحية ولكنها كانت قادرة على التحليق ورددنا على إطلاق النار بكثافة".
وتابع كين: "مع اقتراب قوة المروحيات تجاه الهدف وبتحليق منخفض، هاجمنا في دقيقة واحدة مكان إقامة [الرئيس الفنزويلي نيكولاس] مادورو، وتم اعتقاله من قبل القوة وإخراجه بسرعة وانضباط وعزل المنطقة لضمان سلامة وأمن القوة البرية مع اعتقال الهدف... مادورو وزوجته استسلما وتم اعتقالهما على يد الجنود الأمريكيين".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".
وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".