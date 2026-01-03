خبير مصري عن تصريحات ترامب بشأن فنزويلا: استعراض للقوة وخرق للقانون الدولي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دولي للتحركات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا، معتبراً أن ما تفعله الولايات المتحدة هو محاولة صريحة لتغيير نظام حكم لا يتماشى مع سياستها الخارجية ويرفض الانصياع لإرادتها.وأوضح أن فنزويلا نجحت على مدار قرابة 25 عاماً، في الخروج من دائرة "الوصاية الأمريكية"، وهو الأمر الذي أصاب الإدارة الأمريكية بضيق شديد، ودفعها لاستخدام أساليب متعددة لإسقاط النظام؛ بدأت بالإغراءات المالية التي تراوحت بين 15 إلى 50 مليون دولار، ووصلت إلى محاولات تدبير انقلابات عسكرية وتدبير عمليات اغتيال بالتسميم، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.وأضاف أن العملية الحالية بتفاصيلها وتداعياتها تؤكد أن الولايات المتحدة أعدت لها جيداً، مستعينة بأطراف داخلية فنزويلية تم استقطابها لتنفيذ هذا المخطط، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو استعادة السيطرة على الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
علق الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا.
وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دولي للتحركات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا، معتبراً أن ما تفعله الولايات المتحدة هو محاولة صريحة لتغيير نظام حكم لا يتماشى مع سياستها الخارجية ويرفض الانصياع لإرادتها.
وأوضح أن فنزويلا نجحت على مدار قرابة 25 عاماً، في الخروج من دائرة "الوصاية الأمريكية"، وهو الأمر الذي أصاب الإدارة الأمريكية بضيق شديد، ودفعها لاستخدام أساليب متعددة لإسقاط النظام؛ بدأت بالإغراءات المالية التي تراوحت بين 15 إلى 50 مليون دولار، ووصلت إلى محاولات تدبير انقلابات عسكرية وتدبير عمليات اغتيال بالتسميم، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

وقال غباشي، تعليقاً على نبرة الغطرسة في خطاب الرئيس ترامب، إن "ترامب يدير العديد من الملفات الدولية الشائكة بلا مناوءة حقيقية"، وهو يفرض إرادته بالقوة والغطرسة، محذراً من أن ما يحدث في فنزويلا قد يكون مقدمة لسيناريوهات مشابهة في دول أخرى بالمنطقة.

وأضاف أن العملية الحالية بتفاصيلها وتداعياتها تؤكد أن الولايات المتحدة أعدت لها جيداً، مستعينة بأطراف داخلية فنزويلية تم استقطابها لتنفيذ هذا المخطط، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو استعادة السيطرة على الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وفي سياق تقييمه لهذه التطورات من منظور القانون الدولي، أكد غباشي أن هذا الفعل يقع تماماً خارج إطار الشرعية الدولية، لكنه استدرك قائلاً: "لسنا مستغربين من الفعل الأمريكي؛ فالتاريخ مليء بالانتهاكات، بدءاً من اختطاف رئيس بنما عام 1989، مروراً بتسليم رئيس يوغوسلافيا للجنائية الدولية، وصولاً إلى غزو العراق وإعدام صدام حسين بعد محكمة شكلية، فضلاً عما تفعله إسرائيل حالياً من إهانة كاملة للمنظمات الدولية والقضائية دون رادع".
ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
