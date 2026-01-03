https://sarabic.ae/20260103/خبير-مصري-عن-تصريحات-ترامب-بشأن-فنزويلا-خرق-للقانون-الدولي-1108880057.html
خبير مصري عن تصريحات ترامب بشأن فنزويلا: استعراض للقوة وخرق للقانون الدولي
علق الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دولي للتحركات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا، معتبراً أن ما تفعله الولايات المتحدة هو محاولة صريحة لتغيير نظام حكم لا يتماشى مع سياستها الخارجية ويرفض الانصياع لإرادتها.وأوضح أن فنزويلا نجحت على مدار قرابة 25 عاماً، في الخروج من دائرة "الوصاية الأمريكية"، وهو الأمر الذي أصاب الإدارة الأمريكية بضيق شديد، ودفعها لاستخدام أساليب متعددة لإسقاط النظام؛ بدأت بالإغراءات المالية التي تراوحت بين 15 إلى 50 مليون دولار، ووصلت إلى محاولات تدبير انقلابات عسكرية وتدبير عمليات اغتيال بالتسميم، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.وأضاف أن العملية الحالية بتفاصيلها وتداعياتها تؤكد أن الولايات المتحدة أعدت لها جيداً، مستعينة بأطراف داخلية فنزويلية تم استقطابها لتنفيذ هذا المخطط، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو استعادة السيطرة على الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
18:25 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 18:32 GMT 03.01.2026)
علق الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا.
وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دولي للتحركات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا
، معتبراً أن ما تفعله الولايات المتحدة هو محاولة صريحة لتغيير نظام حكم لا يتماشى مع سياستها الخارجية ويرفض الانصياع لإرادتها.
وأوضح أن فنزويلا نجحت على مدار قرابة 25 عاماً، في الخروج من دائرة "الوصاية الأمريكية"، وهو الأمر الذي أصاب الإدارة الأمريكية
بضيق شديد، ودفعها لاستخدام أساليب متعددة لإسقاط النظام؛ بدأت بالإغراءات المالية التي تراوحت بين 15 إلى 50 مليون دولار، ووصلت إلى محاولات تدبير انقلابات عسكرية وتدبير عمليات اغتيال بالتسميم، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.
وقال غباشي، تعليقاً على نبرة الغطرسة في خطاب الرئيس ترامب، إن "ترامب يدير العديد من الملفات الدولية الشائكة بلا مناوءة حقيقية"، وهو يفرض إرادته بالقوة والغطرسة، محذراً من أن ما يحدث في فنزويلا قد يكون مقدمة لسيناريوهات مشابهة في دول أخرى بالمنطقة.
وأضاف أن العملية الحالية بتفاصيلها وتداعياتها تؤكد أن الولايات المتحدة
أعدت لها جيداً، مستعينة بأطراف داخلية فنزويلية تم استقطابها لتنفيذ هذا المخطط، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو استعادة السيطرة على الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وفي سياق تقييمه لهذه التطورات من منظور القانون الدولي، أكد غباشي أن هذا الفعل يقع تماماً خارج إطار الشرعية الدولية، لكنه استدرك قائلاً: "لسنا مستغربين من الفعل الأمريكي؛ فالتاريخ مليء بالانتهاكات، بدءاً من اختطاف رئيس بنما عام 1989، مروراً بتسليم رئيس يوغوسلافيا للجنائية الدولية، وصولاً إلى غزو العراق وإعدام صدام حسين بعد محكمة شكلية، فضلاً عما تفعله إسرائيل حالياً من إهانة كاملة للمنظمات الدولية والقضائية دون رادع".
ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".