خبير مصري عن تصريحات ترامب بشأن فنزويلا: استعراض للقوة وخرق للقانون الدولي

علق الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دولي للتحركات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا، معتبراً أن ما تفعله الولايات المتحدة هو محاولة صريحة لتغيير نظام حكم لا يتماشى مع سياستها الخارجية ويرفض الانصياع لإرادتها.وأوضح أن فنزويلا نجحت على مدار قرابة 25 عاماً، في الخروج من دائرة "الوصاية الأمريكية"، وهو الأمر الذي أصاب الإدارة الأمريكية بضيق شديد، ودفعها لاستخدام أساليب متعددة لإسقاط النظام؛ بدأت بالإغراءات المالية التي تراوحت بين 15 إلى 50 مليون دولار، ووصلت إلى محاولات تدبير انقلابات عسكرية وتدبير عمليات اغتيال بالتسميم، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.وأضاف أن العملية الحالية بتفاصيلها وتداعياتها تؤكد أن الولايات المتحدة أعدت لها جيداً، مستعينة بأطراف داخلية فنزويلية تم استقطابها لتنفيذ هذا المخطط، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو استعادة السيطرة على الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".

