https://sarabic.ae/20260103/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يناقش-هاتفيا-مع-نظيره-الروسي-التطورات-في-فنزويلا-1108880820.html
وزير الخارجية البيلاروسي يناقش هاتفيا مع نظيره الروسي التطورات في فنزويلا
وزير الخارجية البيلاروسي يناقش هاتفيا مع نظيره الروسي التطورات في فنزويلا
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، التطورات في فنزويلا، حيث اتفقا على العمل على... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T18:56+0000
2026-01-03T18:56+0000
2026-01-03T18:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097927230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f247cc07c8b7aab8aba1f90fa73cb0b9.jpg
وذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان أنه "في 3 كانون الثاني/يناير 2026، أجرى مكسيم ريجينكوف اتصالًا هاتفيًا مع سيرغي لافروف، حيث ناقشا التطورات في جمهورية فنزويلا البوليفارية".وأضاف البيان: "اتفقنا على تنسيق جهودنا بشكل وثيق في المحافل الدولية الرئيسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوضع فورًا إلى الإطار القانوني وضمان تقييم دولي شامل للأحداث في فنزويلا".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أن روسيا تحث القيادة الأمريكية بشدة على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعياً، نيكولاس مادورو، وزوجته.وجاء في البيان: "في ضوء التقارير المؤكدة التي تفيد بوجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، فإننا نحثّ القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف وإطلاق سراح الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته".وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: "خلال المحادثة تم التعبير عن الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا".
https://sarabic.ae/20260103/خبير-مصري-عن-تصريحات-ترامب-بشأن-فنزويلا-خرق-للقانون-الدولي-1108880057.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097927230_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8cb59ec0b1ba66fcfcbe028b2bd4c111.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية البيلاروسي يناقش هاتفيا مع نظيره الروسي التطورات في فنزويلا
ناقش وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، التطورات في فنزويلا، حيث اتفقا على العمل على إعادة الوضع في فنزويلا إلى الإطار القانوني.
وذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان أنه "في 3 كانون الثاني/يناير 2026، أجرى مكسيم ريجينكوف اتصالًا هاتفيًا مع سيرغي لافروف، حيث ناقشا التطورات في جمهورية فنزويلا البوليفارية".
وأضافت أن الوزيرين "اتفقا على أن الوضع الراهن مثير للقلق في سياق الأمن الإقليمي والدولي، ويشكل انتهاكًا غير مقبول للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".
وأضاف البيان: "اتفقنا على تنسيق جهودنا بشكل وثيق في المحافل الدولية الرئيسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوضع فورًا إلى الإطار القانوني وضمان تقييم دولي شامل للأحداث في فنزويلا".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أن روسيا تحث القيادة الأمريكية بشدة على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعياً، نيكولاس مادورو، وزوجته.
وجاء في البيان: "في ضوء التقارير المؤكدة التي تفيد بوجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، فإننا نحثّ القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف وإطلاق سراح الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز غوميز، على الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: "خلال المحادثة تم التعبير عن الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا".