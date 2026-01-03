https://sarabic.ae/20260103/مئات-الأشخاص-يحتجون-في-نيويورك-ضد-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-فيديو-1108883285.html

مئات الأشخاص يحتجون في نيويورك ضد العملية الأمريكية في فنزويلا.. فيديو

مئات الأشخاص يحتجون في نيويورك ضد العملية الأمريكية في فنزويلا.. فيديو

تجمع مئات الأشخاص في ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك، اليوم السبت، للاحتجاج على العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وبدأت الاحتجاجات، بحسب ما أفاد به المنظمون، في حوالي الساعة 2:00 مساءً (10:00 مساءً بتوقيت موسكو)، وفي غضون نصف ساعة تجمع مئات الأشخاص في وسط مانهاتن، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وفي السياق ذاته، تجمع المئات خارج البيت الأبيض بعد ساعات فقط من قصف ترامب غير القانوني لفنزويلا، للاحتجاج على تصاعد العدوان في منطقة البحر الكاريبي تحت عنوان "لا للحرب على فنزويلا".وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت قبل احتجازه، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

