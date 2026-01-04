عربي
وزير الخارجية النرويجي: العملية الأمريكية في فنزويلا تناقض القانون الدولي
وزير الخارجية النرويجي: العملية الأمريكية في فنزويلا تناقض القانون الدولي
وزير الخارجية النرويجي: العملية الأمريكية في فنزويلا تناقض القانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، اليوم الأحد، أن العملية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T13:25+0000
2026-01-04T13:25+0000
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889233_0:34:982:586_1920x0_80_0_0_db0f3eb736a2d7f6240798cb9d8a5280.jpg
وكتب بارث إيدي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "القانون الدولي عالمي وملزم لجميع الدول، العملية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي". وأضاف: "أدعو إلى انتقال سلمي نحو الحكم الديمقراطي في فنزويلا". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية". ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية... فيديو
وزير الخارجية النرويجي: العملية الأمريكية في فنزويلا تناقض القانون الدولي

13:25 GMT 04.01.2026
أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، اليوم الأحد، أن العملية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي.
وكتب بارث إيدي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "القانون الدولي عالمي وملزم لجميع الدول، العملية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي".
وأضاف: "أدعو إلى انتقال سلمي نحو الحكم الديمقراطي في فنزويلا".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد أُلقي القبض عليهما ونُقلا خارج البلاد.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
إعلام: فريق ترامب يعد خطة لحكم فنزويلا
12:21 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.
أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية... فيديو
