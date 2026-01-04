https://sarabic.ae/20260104/وزير-الخارجية-النرويجي-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-تناقض-القانون-الدولي--1108900354.html
وزير الخارجية النرويجي: العملية الأمريكية في فنزويلا تناقض القانون الدولي
أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، اليوم الأحد، أن العملية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب بارث إيدي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "القانون الدولي عالمي وملزم لجميع الدول، العملية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي". وأضاف: "أدعو إلى انتقال سلمي نحو الحكم الديمقراطي في فنزويلا". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية". ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية... فيديو
وكتب بارث إيدي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "القانون الدولي عالمي وملزم لجميع الدول، العملية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي".
وأضاف: "أدعو إلى انتقال سلمي نحو الحكم الديمقراطي في فنزويلا".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد أُلقي القبض عليهما ونُقلا خارج البلاد.
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.