https://sarabic.ae/20260104/أول-تصريح-لمادورو-بعد-وصوله-إلى-مقر-الاحتجاز-بإدارة-مكافحة-المخدرات-الأمريكية-فيديو-1108889390.html
أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.. فيديو
أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.. فيديو
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة لوصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T02:35+0000
2026-01-04T02:35+0000
2026-01-04T02:35+0000
نيكولاس مادورو
فنزويلا
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889233_0:34:982:586_1920x0_80_0_0_db0f3eb736a2d7f6240798cb9d8a5280.jpg
وبحسب صور من وسائل الإعلام المحلية، رافق الرئيس الفنزويلي عناصر من الشرطة الفيدرالية.ووفقًا لتقارير إعلامية، سيُنقل مادورو من مقر إدارة مكافحة المخدرات بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.هذا و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889233_11:0:982:728_1920x0_80_0_0_a235fa6ddd98347533949da1b5f9b7b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيكولاس مادورو, فنزويلا, أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نيكولاس مادورو, فنزويلا, أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.. فيديو
نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة لوصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
وخلال دخوله المبنى قال مادورو للحاضرين، "ليلة سعيدة. عام جديد سعيد".
ووفقًا لتقارير إعلامية، سيُنقل مادورو من مقر إدارة مكافحة المخدرات بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.
هذا و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.