إعلام أمريكي: روبيو قد يتولى دورا قياديا في حكم فنزويلا

وذكرت وكالة أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتولى دورا قياديا في حكم فنزويلا بعد اعتقال واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".وأضافت أن "ماركو روبيو انتقد (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو وسلفه هوغو تشافيز طوال مسيرته المهنية".وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية". وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.ووفقًا لتقارير إعلامية، سيُنقل مادورو في البداية إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات، وبعدها بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز في بروكلين بنيويورك.من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن الولايات المتحدة شنت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعدداً من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيراً إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري حالياً إحصاء الضحايا المحتملين.ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأميركي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.كما أعلنت مديرة الدائرة الإدارية في الرئاسة الكولومبية، أنخي رودريغيز، أن كولومبيا دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي" على فنزويلا، كما تقدمت بطلب لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، إضافة إلى اجتماع لوزراء خارجية دول جماعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك).كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها وإدانتها للهجمات الأمريكية على فنزويلا، مؤكدة أن "تبريرات هذا العدوان لا أساس لها"، مشددة على دعمها للشعب الفنزويلي وقيادته البوليفارية.وينص الدستور الفنزويلي على أنه في حال غياب رئيس الجمهورية خلال السنوات الأربع الأولى من المدة الدستورية، يجب إجراء انتخابات عامة جديدة خلال ثلاثين يوماً، على أن يتولى نائب الرئيس التنفيذي رئاسة البلاد إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، وعليه، تؤول السلطة حالياً إلى نائبة الرئيس الحالية ديلسي رودريغيز.
إعلام أمريكي: روبيو قد يتولى دورا قياديا في حكم فنزويلا

12:52 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 13:18 GMT 04.01.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد يتولى دورا قياديا في حكم فنزويلا بعدما احتجزت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يوم أمس السبت.
وذكرت وكالة أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتولى دورا قياديا في حكم فنزويلا بعد اعتقال واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".
وأضافت أن "ماركو روبيو انتقد (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو وسلفه هوغو تشافيز طوال مسيرته المهنية".
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.

وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.
ووفقًا لتقارير إعلامية، سيُنقل مادورو في البداية إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات، وبعدها بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز في بروكلين بنيويورك.
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن الولايات المتحدة شنت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعدداً من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيراً إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري حالياً إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأميركي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.
كما أعلنت مديرة الدائرة الإدارية في الرئاسة الكولومبية، أنخي رودريغيز، أن كولومبيا دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي" على فنزويلا، كما تقدمت بطلب لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، إضافة إلى اجتماع لوزراء خارجية دول جماعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك).

وأدانت كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا "العدوان الأمريكي على كاراكاس"، مؤكدة دعمها لسيادة فنزويلا.

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها وإدانتها للهجمات الأمريكية على فنزويلا، مؤكدة أن "تبريرات هذا العدوان لا أساس لها"، مشددة على دعمها للشعب الفنزويلي وقيادته البوليفارية.
وينص الدستور الفنزويلي على أنه في حال غياب رئيس الجمهورية خلال السنوات الأربع الأولى من المدة الدستورية، يجب إجراء انتخابات عامة جديدة خلال ثلاثين يوماً، على أن يتولى نائب الرئيس التنفيذي رئاسة البلاد إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، وعليه، تؤول السلطة حالياً إلى نائبة الرئيس الحالية ديلسي رودريغيز.
