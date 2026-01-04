رئيس الوزراء الإسباني يدين بشدة انتهاك القانون الدولي في فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الإسباني يدين بشدة انتهاك القانون الدولي في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إدانته الشديدة لما جرى في فنزويلا. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
وكتب سانشيز في رسالة إلى مؤيدي حزبه السياسي، حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم: "إن الانتهاك الأخير للقانون الدولي في فنزويلا هو عمل ندينه بشدة".وقال ترامب: إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة الأمريكية بأن مادورو سيُحاكم. وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها على تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي. وأكدت موسكو أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخراج مادورو وزوجته قسراً من البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.كما أدانت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة العنف الأمريكي ضد فنزويلا، واصفةً تصرفات واشنطن بأنها انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
https://sarabic.ae/20260104/الرئيس-الصربي-يشيد-بموقف-موسكو-من-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-1108902121.html
https://sarabic.ae/20260104/وزير-الخارجية-النرويجي-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-تناقض-القانون-الدولي--1108900354.html
https://sarabic.ae/20260104/في-ظل-غياب-مادورو-من-المرأة-التي-تقود-فنزويلا-الآن؟-1108899397.html
https://sarabic.ae/20260104/إعلام-أمريكي-روبيو-قد-يتولى-دورا-قياديا-في-حكم-فنزويلا-بعد-احتجاز-واشنطن-مادورو-1108898632.html
الأخبار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئيس الوزراء الإسباني يدين بشدة انتهاك القانون الدولي في فنزويلا

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إدانته الشديدة لما جرى في فنزويلا.
وكتب سانشيز في رسالة إلى مؤيدي حزبه السياسي، حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم: "إن الانتهاك الأخير للقانون الدولي في فنزويلا هو عمل ندينه بشدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
الرئيس الصربي يشيد بموقف موسكو من العملية الأمريكية في فنزويلا
14:12 GMT
وقال ترامب: إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
بدورها نفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. وفي وقت لاحق، نشر ترامب صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة الأمريكية بأن مادورو سيُحاكم. وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها على تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 4 يناير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
وزير الخارجية النرويجي: العملية الأمريكية في فنزويلا تناقض القانون الدولي
13:25 GMT
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي. وأكدت موسكو أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخراج مادورو وزوجته قسراً من البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

وعلى غرار موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما أدانت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة العنف الأمريكي ضد فنزويلا، واصفةً تصرفات واشنطن بأنها انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي.
في ظل غياب مادورو.. من المرأة التي تقود فنزويلا الآن؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
وسائط متعددة
في ظل غياب مادورو.. من المرأة التي تقود فنزويلا الآن؟
13:14 GMT
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
إعلام أمريكي: روبيو قد يتولى دورا قياديا في حكم فنزويلا
12:52 GMT
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
