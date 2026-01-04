https://sarabic.ae/20260104/رئيس-الوزراء-الإسباني-يدين-بشدة-انتهاك-القانون-الدولي-في-فنزويلا-1108902831.html

رئيس الوزراء الإسباني يدين بشدة انتهاك القانون الدولي في فنزويلا

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إدانته الشديدة لما جرى في فنزويلا. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108847087_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_304679069f4b64d5145cb21e4c6a6808.jpg

وكتب سانشيز في رسالة إلى مؤيدي حزبه السياسي، حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم: "إن الانتهاك الأخير للقانون الدولي في فنزويلا هو عمل ندينه بشدة".وقال ترامب: إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة الأمريكية بأن مادورو سيُحاكم. وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها على تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي. وأكدت موسكو أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخراج مادورو وزوجته قسراً من البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.كما أدانت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة العنف الأمريكي ضد فنزويلا، واصفةً تصرفات واشنطن بأنها انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

