رئيس الوزراء الإسباني يدين بشدة انتهاك القانون الدولي في فنزويلا

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إدانته الشديدة لما جرى في فنزويلا. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سانشيز في رسالة إلى مؤيدي حزبه السياسي، حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم: "إن الانتهاك الأخير للقانون الدولي في فنزويلا هو عمل ندينه بشدة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب: إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
بدورها نفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. وفي وقت لاحق، نشر ترامب صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية
، بينما صرحت الإدارة الأمريكية بأن مادورو سيُحاكم. وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها على تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي. وأكدت موسكو أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخراج مادورو وزوجته قسراً من البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
وعلى غرار موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما أدانت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة العنف الأمريكي ضد فنزويلا
، واصفةً تصرفات واشنطن بأنها انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي
واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو
. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.