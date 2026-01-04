https://sarabic.ae/20260104/في-ظل-غياب-مادورو-من-المرأة-التي-تقود-فنزويلا-الآن؟-1108899397.html
في ظل غياب مادورو.. من المرأة التي تقود فنزويلا الآن؟
في ظل غياب مادورو.. من المرأة التي تقود فنزويلا الآن؟
سبوتنيك عربي
أمرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام الرئاسة بالنيابة، عقب احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو من قبل السلطات الأمريكية. جاء هذا... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T13:14+0000
2026-01-04T13:14+0000
2026-01-04T13:40+0000
وسائط متعددة
فنزويلا
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
انفوجرافيك
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108901589_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_398a3773af524f705e8e3bdc51c86cf2.jpg
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108901589_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_d29f0b1e92b38ad0346d2ad5a0a2fd66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فنزويلا, نيكولاس مادورو, دونالد ترامب, انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
فنزويلا, نيكولاس مادورو, دونالد ترامب, انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
في ظل غياب مادورو.. من المرأة التي تقود فنزويلا الآن؟
13:14 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 13:40 GMT 04.01.2026)
أمرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام الرئاسة بالنيابة، عقب احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو من قبل السلطات الأمريكية. جاء هذا القرار من الغرفة الدستورية، تلاه رئيسها كاريسليا بياتريس رودريغيز.