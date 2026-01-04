الرئيس الصربي يشيد بموقف موسكو من العملية الأمريكية في فنزويلا

عربي
بث مباشر
بث مباشر
وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، رد فعل روسيا على العمليات الأمريكية في فنزويلا، بأنه مناسب ومتوقع، ملمحًا إلى أن موسكو ستثير القضية في مجلس الأمن الدولي.
وقال فوتشيتش، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الصربي: "أما رد فعل روسيا، فكان متوقعاً ومناسباً من وجهة نظرها، لقد أدانت انتهاك القانون الدولي، أعتقد أنه من الخطأ تماماً أن يتوقع أي شخص، ولا سيما في ظل صراعاتها الخاصة، وحتى لو لم تكن لديها صراعات، لكان الوضع سيان، ولكن في ظل صراعاتها الكبرى التي تمتد على مستوى العالم، أن تتوقع مساعدة دولة بعيدة كهذه".

وأضاف: سيقدمون هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، وسيتحدث (المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي) نيبينزيا، وهو دبلوماسي بارع، هذا ما في وسعهم فعله.

وترأس الرئيس الصربي اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بحضور أعضاء من الحكومة وكبار المسؤولين الأمنيين، اليوم الأحد.
وعقب الاجتماع، صرح بأنه بعد العملية الأمريكية في فنزويلا، بات من الواضح تمامًا أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير فعالين، وأن القوة هي الحل الوحيد.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
خبير: اعتقال مادورو يعكس استراتيجية واشنطن الأمنية لعام 2025 وعودة "مبدأ مونرو"
11:14 GMT
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد أُلقي القبض عليهما ونُقلا خارج البلاد.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 4 يناير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
وزير الخارجية النرويجي: العملية الأمريكية في فنزويلا تناقض القانون الدولي
13:25 GMT
وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.
أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية... فيديو
