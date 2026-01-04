https://sarabic.ae/20260104/المحكمة-العليا-الفنزويلية-تأمر-نائبة-الرئيس-رودريغيز-بتولي-مهام-الرئيس-بالإنابة-1108889572.html

المحكمة العليا الفنزويلية تأمر نائبة الرئيس رودريغيز بتولي مهام الرئيس بالإنابة

المحكمة العليا الفنزويلية تأمر نائبة الرئيس رودريغيز بتولي مهام الرئيس بالإنابة

أمرت المحكمة العليا الفنزويلية، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام الرئيس بالنيابة عقب اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك وفقًا لقرار صادر عن الغرفة... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

مكسيكو سيتي – سبوتنيك. وقالت كاريسليا رودريغيز في بيان بثته قناة (VTV)، في ضوء الوضع الاستثنائي الناجم عن اختطاف نيكولاس مادورو مورو، رئيس الجمهورية، والذي يشكل حالة من الاستحالة المادية والمؤقتة لممارسته مهامه، يُؤمر بتولي نائبة الرئيس التنفيذية للجمهورية جميع الصلاحيات والواجبات والمهام المنوطة بمنصب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وذلك لضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة دلتا فورس النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار العدوان الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

