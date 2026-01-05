https://sarabic.ae/20260105/ترامب-الولايات-المتحدة-هي-من-تدير-فنزويلا-الآن-1108917269.html

ترامب: الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن

ترامب: الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن وأنه لا داعي لسؤاله عن ذلك. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T02:29+0000

2026-01-05T02:29+0000

2026-01-05T02:29+0000

العالم

ترامب

فنزويلا

نيكولاس مادورو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول من يدير فنزويلا حاليًا: "لا تسألوني من المسؤول، لأنني سأجيبكم إجابةً وستكون إجابتي مقنعة للغاية: نحن المسؤولون هنا [من يديرها]".وقال ترامب للصحفيين: "ستأتي شركات النفط الكبرى إلى هناك [إلى فنزويلا]، لإعادة بناء البنية التحتية. وسيستثمرون... إنهم يرغبون حقاً في الوصول إلى هناك".وفي 3 يناير، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

https://sarabic.ae/20260105/ترامب-حول-احتمالات-إجراء-انتخابات-في-فنزويلا-يجب-أولا-أن-يسود-القانون-والنظام-1108916548.html

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, فنزويلا, نيكولاس مادورو