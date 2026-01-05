https://sarabic.ae/20260105/ترامب-الولايات-المتحدة-هي-من-تدير-فنزويلا-الآن-1108917269.html
ترامب: الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن وأنه لا داعي لسؤاله عن ذلك.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول من يدير فنزويلا حاليًا: "لا تسألوني من المسؤول، لأنني سأجيبكم إجابةً وستكون إجابتي مقنعة للغاية: نحن المسؤولون هنا [من يديرها]".وقال ترامب للصحفيين: "ستأتي شركات النفط الكبرى إلى هناك [إلى فنزويلا]، لإعادة بناء البنية التحتية. وسيستثمرون... إنهم يرغبون حقاً في الوصول إلى هناك".
الأخبار
ar_EG
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول من يدير فنزويلا حاليًا: "لا تسألوني من المسؤول، لأنني سأجيبكم إجابةً وستكون إجابتي مقنعة للغاية: نحن المسؤولون هنا [من يديرها]".
ولفت إلى شركات النفط الأمريكية حريصة على العمل في فنزويلا وستستثمر في بنيتها التحتية.
وقال ترامب للصحفيين: "ستأتي شركات النفط الكبرى إلى هناك [إلى فنزويلا]، لإعادة بناء البنية التحتية. وسيستثمرون... إنهم يرغبون حقاً في الوصول إلى هناك".
وفي 3 يناير، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.