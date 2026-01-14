https://sarabic.ae/20260114/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يعتزمان-زيارة-موسكو-قريبا-1109223773.html
إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريبا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يخططان لزيارة العاصمة الروسية موسكو، الشهر الجاري، لإجراء محادثات... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصادر مطّلعة على الأمر، أن "ويتكوف وكوشنر، يخططان لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، موضحة أن الاجتماع المحتمل سيتطرق لمسألة "الضمانات الأمنية"، التي ستقدمها واشنطن والدول الأوروبية لأوكرانيا.وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثةميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يخططان لزيارة العاصمة الروسية موسكو، الشهر الجاري، لإجراء محادثات محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصادر مطّلعة على الأمر، أن "ويتكوف وكوشنر، يخططان لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، موضحة أن الاجتماع المحتمل سيتطرق لمسألة "الضمانات الأمنية"، التي ستقدمها واشنطن والدول الأوروبية لأوكرانيا.
وأضافت أنه من المتوقع أن يقدّم ويتكوف وكوشنر أحدث مسودة لخطط التسوية للرئيس الروسي، لكنها أشارت إلى أن "خطط عقد الاجتماع قد تتغير بسبب التطورات في إيران".
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
وفي اليوم السابق للقمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى "إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام"، وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.