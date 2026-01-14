عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريبا
إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريبا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يخططان لزيارة العاصمة الروسية موسكو، الشهر الجاري، لإجراء محادثات... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصادر مطّلعة على الأمر، أن "ويتكوف وكوشنر، يخططان لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، موضحة أن الاجتماع المحتمل سيتطرق لمسألة "الضمانات الأمنية"، التي ستقدمها واشنطن والدول الأوروبية لأوكرانيا.وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثةميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يخططان لزيارة العاصمة الروسية موسكو، الشهر الجاري، لإجراء محادثات محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصادر مطّلعة على الأمر، أن "ويتكوف وكوشنر، يخططان لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، موضحة أن الاجتماع المحتمل سيتطرق لمسألة "الضمانات الأمنية"، التي ستقدمها واشنطن والدول الأوروبية لأوكرانيا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يقدّم ويتكوف وكوشنر أحدث مسودة لخطط التسوية للرئيس الروسي، لكنها أشارت إلى أن "خطط عقد الاجتماع قد تتغير بسبب التطورات في إيران".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: بريطانيا وأوروبا تعرقلان بشكل منهجي حل الأزمة الأوكرانية
أمس, 16:34 GMT
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
وفي اليوم السابق للقمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى "إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام"، وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة
ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا
