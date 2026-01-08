https://sarabic.ae/20260108/ميرتس-نشر-قوات-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-أمر-مستحيل-دون-موافقة-روسيا-1109028695.html
ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن تشكيل ونشر قوات متعددة الجنسيات في إطار "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، "أمر مستحيل دون موافقة روسيا". 08.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يكون ترتيب الإجراءات (في تشكيل ونشر قوات متعددة الجنسيات) على النحو التالي، أولًا وقف إطلاق النار، ثم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ثم اتفاق سلام طويل الأمد مع روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوحدات والمنشآت العسكرية الموجودة في أوكرانيا، ستعتبر أهدافًا قتالية مشروعة للقوات المسلحة الروسية.وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا
وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يكون ترتيب الإجراءات (في تشكيل ونشر قوات متعددة الجنسيات) على النحو التالي، أولًا وقف إطلاق النار، ثم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ثم اتفاق سلام طويل الأمد مع روسيا".
وتابع: "كل هذا مستحيل دون موافقة روسيا، ويبدو أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوحدات والمنشآت العسكرية الموجودة
في أوكرانيا، ستعتبر أهدافًا قتالية مشروعة للقوات المسلحة الروسية.
وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على خطط عدد من الدول الغربية لزيادة عسكرة أوكرانيا: "تبيّن أن الوثيقة بعيدة جدًا عن التسوية السلمية، وهي لا تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، بل إلى استمرار عسكرة الصراع وتصعيده. عنصرها الأساسي هو نشر بعض "القوات المتعددة الجنسيات" على الأراضي الأوكرانية، والتي سيتعين على أعضاء "التحالف" تشكيلها لتسهيل "استعادة" القوات المسلحة الأوكرانية وضمان "احتواء" روسيا بعد وقف الأعمال العدائية".
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
وفي اليوم السابق للقمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى "إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام"، وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.