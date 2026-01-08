https://sarabic.ae/20260108/ميرتس-نشر-قوات-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-أمر-مستحيل-دون-موافقة-روسيا-1109028695.html

ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا

ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن تشكيل ونشر قوات متعددة الجنسيات في إطار "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، "أمر مستحيل دون موافقة روسيا". 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T14:02+0000

2026-01-08T14:02+0000

2026-01-08T14:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يكون ترتيب الإجراءات (في تشكيل ونشر قوات متعددة الجنسيات) على النحو التالي، أولًا وقف إطلاق النار، ثم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ثم اتفاق سلام طويل الأمد مع روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوحدات والمنشآت العسكرية الموجودة في أوكرانيا، ستعتبر أهدافًا قتالية مشروعة للقوات المسلحة الروسية.وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.سياسي أوكراني: "اتفاق باريس" نذير حرب عالمية ثالثةزعيم حزب فرنسي يدعو لإقالة ماكرون بسبب تصريحاته حول إرسال جنود إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260108/الخارجية-الروسية-المنشآت-العسكرية-في-أوكرانيا-أهدافا-مشروعة-للقوات-المسلحة-الروسية--1109017767.html

https://sarabic.ae/20260108/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تخططان-لإرسال-نحو-15-ألف-عسكري-إلى-أوكرانيا-عقب-وقف-إطلاق-النار-1109026675.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن