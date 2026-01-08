عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260108/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تخططان-لإرسال-نحو-15-ألف-عسكري-إلى-أوكرانيا-عقب-وقف-إطلاق-النار-1109026675.html
إعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النار
إعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن فرنسا وبريطانيا، "تريدان إرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا، حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في إطار تسوية الأزمة... 08.01.2026
2026-01-08T13:24+0000
2026-01-08T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096174045_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_ef71e189d98b61c922d29bde18966ed2.jpg
وجاء في تقرير منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر: "سترسل بريطانيا وفرنسا، ما يصل إلى 15 ألف جندي للدفاع عن أوكرانيا، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع".وأشارت تلك الوسائل إلى أن "وزارة الدفاع البريطانية، خلصت لاحقًا إلى أنها لا تستطيع إرسال هذا العدد الكبير من القوات إلى أوكرانيا". وبحسب التقرير المنشور، فإن إرسال 7500 جندي إلى كييف سيكون مهمة صعبة بالنسبة للبريطانيين.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلانًا بشأن "نشر قوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام". وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية"، على حد زعمه.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصينخبير أمريكي: "قمة باريس" قربت أوكرانيا من التفكك
https://sarabic.ae/20260107/سياسي-أوكراني-اتفاق-باريس-نذير-حرب-عالمية-ثالثة-1108991378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096174045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f68c6e4c43a8ddb1ea4f94da47dbc3c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النار

13:24 GMT 08.01.2026
© AP Photoالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن فرنسا وبريطانيا، "تريدان إرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا، حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية.
وجاء في تقرير منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر: "سترسل بريطانيا وفرنسا، ما يصل إلى 15 ألف جندي للدفاع عن أوكرانيا، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع".

وأوضح التقرير أن "لندن تخطط لإرسال 7500 عسكري، وذلك بعدما كانت وزارة الدفاع البريطانية تقترح إرسال 10 آلاف جندي إلى كييف، كجزء من قوة قوامها 64 ألف عسكري من دول ما يُسمى "تحالف الراغبين".

وأشارت تلك الوسائل إلى أن "وزارة الدفاع البريطانية، خلصت لاحقًا إلى أنها لا تستطيع إرسال هذا العدد الكبير من القوات إلى أوكرانيا". وبحسب التقرير المنشور، فإن إرسال 7500 جندي إلى كييف سيكون مهمة صعبة بالنسبة للبريطانيين.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي أوكراني: "اتفاق باريس" نذير حرب عالمية ثالثة
أمس, 14:06 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلانًا بشأن "نشر قوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام". وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية"، على حد زعمه.

وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصين
خبير أمريكي: "قمة باريس" قربت أوكرانيا من التفكك
