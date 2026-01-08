https://sarabic.ae/20260108/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تخططان-لإرسال-نحو-15-ألف-عسكري-إلى-أوكرانيا-عقب-وقف-إطلاق-النار-1109026675.html

إعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن فرنسا وبريطانيا، "تريدان إرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا، حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في إطار تسوية الأزمة... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في تقرير منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر: "سترسل بريطانيا وفرنسا، ما يصل إلى 15 ألف جندي للدفاع عن أوكرانيا، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع".وأشارت تلك الوسائل إلى أن "وزارة الدفاع البريطانية، خلصت لاحقًا إلى أنها لا تستطيع إرسال هذا العدد الكبير من القوات إلى أوكرانيا". وبحسب التقرير المنشور، فإن إرسال 7500 جندي إلى كييف سيكون مهمة صعبة بالنسبة للبريطانيين.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلانًا بشأن "نشر قوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام". وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية"، على حد زعمه.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصينخبير أمريكي: "قمة باريس" قربت أوكرانيا من التفكك

