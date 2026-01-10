إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260110/إعلام-فرنسي-ضمانات-ماكرون-لأوكرانيا-تحمل-خطر-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-1109100561.html
إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة
إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الضمانات الأمنية التي يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تقديمها لأوكرانيا غير قابلة للتطبيق على الإطلاق، مشيرا إلى أنها... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T17:51+0000
2026-01-10T17:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل: "هذه الضمانات الأمنية، التي يُعلن عنها ماكرون بحماس شديد، أصبحت لاغية بالفعل، لأنها تستند إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون واشنطن، سيكون هذا "التحالف الراغب" عاجزًا، ولن يكون له أي تأثير سوى إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة".وأضاف المقال: "لقد حذرت موسكو منذ البداية من أنها لن تتسامح مع وجود جنود حلف شمال الأطلسي الأوروبيين في أوكرانيا، وهو ما يصر ماكرون على ذكره، مما يعيق بشكل واضح التوصل إلى اتفاقيات سلام".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن باريس مستعدة لتزويد كييف بما بين 6000 و8000 جندي في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار.وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانيةـ وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسياإعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20260108/خبير-أمريكي-المفاوضات-بشأن-تسوية-في-أوكرانيا-من-دون-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1109038251.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

17:51 GMT 10.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الضمانات الأمنية التي يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تقديمها لأوكرانيا غير قابلة للتطبيق على الإطلاق، مشيرا إلى أنها تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل: "هذه الضمانات الأمنية، التي يُعلن عنها ماكرون بحماس شديد، أصبحت لاغية بالفعل، لأنها تستند إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون واشنطن، سيكون هذا "التحالف الراغب" عاجزًا، ولن يكون له أي تأثير سوى إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة".

وتابع: "إعلان "تحالف الراغبين" يعد خطوة خطيرة، فهو يمهد الطريق لتعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا عبر إرسال جنود وأسلحة أوروبية. وبدلا من السير على طريق حقيقي نحو السلام في أوكرانيا، ينخرط هذا التحالف في مواجهة مباشرة مع روسيا".

وأضاف المقال: "لقد حذرت موسكو منذ البداية من أنها لن تتسامح مع وجود جنود حلف شمال الأطلسي الأوروبيين في أوكرانيا، وهو ما يصر ماكرون على ذكره، مما يعيق بشكل واضح التوصل إلى اتفاقيات سلام".
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل
8 يناير, 19:33 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن باريس مستعدة لتزويد كييف بما بين 6000 و8000 جندي في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.

وفي اليوم السابق للقمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى "إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام"، وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانيةـ وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسيا
إعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала