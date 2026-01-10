https://sarabic.ae/20260110/إعلام-فرنسي-ضمانات-ماكرون-لأوكرانيا-تحمل-خطر-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-1109100561.html

إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

إعلام فرنسي: ضمانات ماكرون لأوكرانيا تحمل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الضمانات الأمنية التي يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تقديمها لأوكرانيا غير قابلة للتطبيق على الإطلاق، مشيرا إلى أنها... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T17:51+0000

2026-01-10T17:51+0000

2026-01-10T17:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار فرنسا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg

وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل: "هذه الضمانات الأمنية، التي يُعلن عنها ماكرون بحماس شديد، أصبحت لاغية بالفعل، لأنها تستند إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون واشنطن، سيكون هذا "التحالف الراغب" عاجزًا، ولن يكون له أي تأثير سوى إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة".وأضاف المقال: "لقد حذرت موسكو منذ البداية من أنها لن تتسامح مع وجود جنود حلف شمال الأطلسي الأوروبيين في أوكرانيا، وهو ما يصر ماكرون على ذكره، مما يعيق بشكل واضح التوصل إلى اتفاقيات سلام".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن باريس مستعدة لتزويد كييف بما بين 6000 و8000 جندي في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار.وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانيةـ وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.ميرتس: نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا أمر مستحيل دون موافقة روسياإعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النار

https://sarabic.ae/20260108/خبير-أمريكي-المفاوضات-بشأن-تسوية-في-أوكرانيا-من-دون-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1109038251.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن