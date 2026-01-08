https://sarabic.ae/20260108/خبير-أمريكي-المفاوضات-بشأن-تسوية-في-أوكرانيا-من-دون-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1109038251.html

خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل

خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل

سبوتنيك عربي

أكد العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "أي اجتماعات بين القادة الغربيين لحل النزاع في أوكرانيا، محكوم عليها بالفشل دون مشاركة الجانب الروسي". 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T19:33+0000

2026-01-08T19:33+0000

2026-01-08T19:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065082708_0:180:3073:1908_1920x0_80_0_0_38655d21a4790fb1062e8fd5d6be6015.jpg

وكتب ديفيس عبر منصة "إكس": "هذه الاجتماعات محكوم عليها بالفشل منذ البداية. لن يُحرز أي تقدم نحو السلام دون التحدث إلى الجانب الروسي".وأوضح أن "هذه المفاوضات، دون مناقشة القضايا الرئيسية، مجرد تجميل للواقع، وليست خطوة إلى الأمام".وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصينخبير أمريكي: "قمة باريس" قربت أوكرانيا من التفكك

https://sarabic.ae/20260108/ميرتس-نشر-قوات-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-أمر-مستحيل-دون-موافقة-روسيا-1109028695.html

https://sarabic.ae/20260108/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تخططان-لإرسال-نحو-15-ألف-عسكري-إلى-أوكرانيا-عقب-وقف-إطلاق-النار-1109026675.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن