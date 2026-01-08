https://sarabic.ae/20260108/خبير-أمريكي-المفاوضات-بشأن-تسوية-في-أوكرانيا-من-دون-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1109038251.html
خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل
خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل
سبوتنيك عربي
أكد العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "أي اجتماعات بين القادة الغربيين لحل النزاع في أوكرانيا، محكوم عليها بالفشل دون مشاركة الجانب الروسي". 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T19:33+0000
2026-01-08T19:33+0000
2026-01-08T19:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065082708_0:180:3073:1908_1920x0_80_0_0_38655d21a4790fb1062e8fd5d6be6015.jpg
وكتب ديفيس عبر منصة "إكس": "هذه الاجتماعات محكوم عليها بالفشل منذ البداية. لن يُحرز أي تقدم نحو السلام دون التحدث إلى الجانب الروسي".وأوضح أن "هذه المفاوضات، دون مناقشة القضايا الرئيسية، مجرد تجميل للواقع، وليست خطوة إلى الأمام".وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصينخبير أمريكي: "قمة باريس" قربت أوكرانيا من التفكك
https://sarabic.ae/20260108/ميرتس-نشر-قوات-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-أمر-مستحيل-دون-موافقة-روسيا-1109028695.html
https://sarabic.ae/20260108/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تخططان-لإرسال-نحو-15-ألف-عسكري-إلى-أوكرانيا-عقب-وقف-إطلاق-النار-1109026675.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065082708_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c9804c8722ded7631a61971b01a61613.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل
أكد العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "أي اجتماعات بين القادة الغربيين لحل النزاع في أوكرانيا، محكوم عليها بالفشل دون مشاركة الجانب الروسي".
وكتب ديفيس عبر منصة "إكس": "هذه الاجتماعات محكوم عليها بالفشل منذ البداية. لن يُحرز أي تقدم نحو السلام دون التحدث إلى الجانب الروسي".
وتابع: "خطة السلام المكوّنة من 20 بندًا، لا معنى لها إن تجاهلت المطالب الأساسية لروسيا، ففي نهاية المطاف، لتحقيق تسوية، يجب على الطرفين الاتفاق على الشروط ذاتها".
وأوضح أن "هذه المفاوضات، دون مناقشة القضايا الرئيسية، مجرد تجميل للواقع، وليست خطوة إلى الأمام".
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
وفي اليوم السابق للقمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى "إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام"، وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.