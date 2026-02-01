عربي
https://sarabic.ae/20260201/الكرملين-بولندا-ودول-البلطيق-يتصدرون-قافلة-المعاديين-لروسيا-1109869496.html
الكرملين: بولندا ودول البلطيق يتصدرون قافلة "المعاديين لروسيا"
الكرملين: بولندا ودول البلطيق يتصدرون قافلة "المعاديين لروسيا"
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسسكوف، اليوم الأحد، بأن بولندا ودول البلطيق، تحتل المراتب الأولى في ما وصفه بـ"صفوف المعادين لروسيا". 01.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1" التلفزيونية بافل زاروبين: "في صفوف المعادين لروسيا، على الأرجح يأتي أبناء دول البلطيق والبولنديون في الصفوف الأمامية".وكان بيسكوف، أعلن في وقت سابق، بأن "الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا إلى أن بولندا ودول البلطيق، لسبب ما، تخاف روسيا و"تشيطنها".وأضاف: "هل هذا خطأ؟ بالتأكيد خطأ فادح لأن هذه الدول كان بإمكانها أن تتعلم الكثير من الثقافة الروسية والتفاعل مع روسيا".زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"رئيس وزراء بولندا يتعهد بـ"غزو بحر البلطيق" وبناء "أقوى جيش في أوروبا" في 2026تاسك: بولندا لن تشارك في القوات متعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا
العالم, روسيا, بولندا, البلطيق
العالم, روسيا, بولندا, البلطيق

الكرملين: بولندا ودول البلطيق يتصدرون قافلة "المعاديين لروسيا"

11:02 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 11:03 GMT 01.02.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورإلغاء الحجر المنزلي العزل الذاتي، و نظام التصاريح في موسكو، الكرملين، روسيا 9 يونيو 2020
إلغاء الحجر المنزلي العزل الذاتي، و نظام التصاريح في موسكو، الكرملين، روسيا 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسسكوف، اليوم الأحد، بأن بولندا ودول البلطيق، تحتل المراتب الأولى في ما وصفه بـ"صفوف المعادين لروسيا".
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1" التلفزيونية بافل زاروبين: "في صفوف المعادين لروسيا، على الأرجح يأتي أبناء دول البلطيق والبولنديون في الصفوف الأمامية".
وأضاف أن "الكراهية لكل ما هو روسي قد طغت على مواقف أعضاء القيادة البولندية".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح
27 يناير, 07:58 GMT
وكان بيسكوف، أعلن في وقت سابق، بأن "الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا إلى أن بولندا ودول البلطيق، لسبب ما، تخاف روسيا و"تشيطنها".
وأضاف: "هل هذا خطأ؟ بالتأكيد خطأ فادح لأن هذه الدول كان بإمكانها أن تتعلم الكثير من الثقافة الروسية والتفاعل مع روسيا".
زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"
رئيس وزراء بولندا يتعهد بـ"غزو بحر البلطيق" وبناء "أقوى جيش في أوروبا" في 2026
تاسك: بولندا لن تشارك في القوات متعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا
