سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسسكوف، اليوم الأحد، بأن بولندا ودول البلطيق، تحتل المراتب الأولى في ما وصفه بـ"صفوف المعادين لروسيا". 01.02.2026
2026-02-01T11:02+0000
2026-02-01T11:02+0000
2026-02-01T11:03+0000
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1" التلفزيونية بافل زاروبين: "في صفوف المعادين لروسيا، على الأرجح يأتي أبناء دول البلطيق والبولنديون في الصفوف الأمامية".وكان بيسكوف، أعلن في وقت سابق، بأن "الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا إلى أن بولندا ودول البلطيق، لسبب ما، تخاف روسيا و"تشيطنها".وأضاف: "هل هذا خطأ؟ بالتأكيد خطأ فادح لأن هذه الدول كان بإمكانها أن تتعلم الكثير من الثقافة الروسية والتفاعل مع روسيا".
بولندا
11:02 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 11:03 GMT 01.02.2026)
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسسكوف، اليوم الأحد، بأن بولندا ودول البلطيق، تحتل المراتب الأولى في ما وصفه بـ"صفوف المعادين لروسيا".
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1" التلفزيونية بافل زاروبين: "في صفوف المعادين لروسيا، على الأرجح يأتي أبناء دول البلطيق والبولنديون في الصفوف الأمامية".
وأضاف أن "الكراهية لكل ما هو روسي قد طغت على مواقف أعضاء القيادة البولندية".
وكان بيسكوف، أعلن في وقت سابق، بأن "الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا إلى أن بولندا ودول البلطيق، لسبب ما، تخاف روسيا و"تشيطنها".
وأضاف: "هل هذا خطأ؟ بالتأكيد خطأ فادح لأن هذه الدول كان بإمكانها أن تتعلم الكثير من الثقافة الروسية والتفاعل مع روسيا".