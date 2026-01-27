https://sarabic.ae/20260127/الكرملين-الكراهية-المفرطة-تجاه-روسيا-من-قبل-سلطات-بولندا-ودول-البلطيق-خطأ-فادح-1109676023.html
الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح
الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا...
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
وفي سياق متصل، اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.
الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح
07:58 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 07:59 GMT 27.01.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا إلى أن بولندا ودول البلطيق لسبب ما تخاف روسيا و"تشيطنها".
وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف: "كل من يصل إلى السلطة هناك يبدأ بكراهية روسيا والروس بشدة".
وأضاف: "هل هذا خطأ؟ بالتأكيد خطأ فادح لأن هذه الدول كان بإمكانها أن تتعلم الكثير من الثقافة الروسية والتفاعل مع روسيا".
وفي سياق متصل، اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.
وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة "روسيا - أرض الفرص": "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعًا، خلال السنوات القليلة الماضية، بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".
وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".