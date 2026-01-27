الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/الكرملين-الكراهية-المفرطة-تجاه-روسيا-من-قبل-سلطات-بولندا-ودول-البلطيق-خطأ-فادح-1109676023.html
الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح
الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T07:58+0000
2026-01-27T07:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف: "كل من يصل إلى السلطة هناك يبدأ بكراهية روسيا والروس بشدة".وأضاف: "هل هذا خطأ؟ بالتأكيد خطأ فادح لأن هذه الدول كان بإمكانها أن تتعلم الكثير من الثقافة الروسية والتفاعل مع روسيا".وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة "روسيا - أرض الفرص": "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعًا، خلال السنوات القليلة الماضية، بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".الخارجية الروسية: الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه
https://sarabic.ae/20250726/زاخاروفا-تدعو-إلى-إعلان-يوم-عالمي-لمكافحة-رهاب-روسيا-1103060729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح

07:58 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 07:59 GMT 27.01.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكراهية الشديدة، التي تكنّها السلطات البولندية ودول البلطيق لروسيا، "خطأ فادح"، مشيرًا إلى أن بولندا ودول البلطيق لسبب ما تخاف روسيا و"تشيطنها".
وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف: "كل من يصل إلى السلطة هناك يبدأ بكراهية روسيا والروس بشدة".
وأضاف: "هل هذا خطأ؟ بالتأكيد خطأ فادح لأن هذه الدول كان بإمكانها أن تتعلم الكثير من الثقافة الروسية والتفاعل مع روسيا".
الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"
26 يوليو 2025, 13:37 GMT

وفي سياق متصل، اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.

وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة "روسيا - أرض الفرص": "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعًا، خلال السنوات القليلة الماضية، بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".
وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".
الخارجية الروسية: الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала