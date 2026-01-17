عربي
الخارجية الروسية: الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه
وأضافت في مقابلة مع برنامج "العالم الروسي" على قناة "سباس" التلفزيونية: "لم ننأى بأنفسنا عن الغرب، بل إن الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه، ويجد نفسه في جحيم غبائه الرهيب".وأكدت قائلة: "الأمر ببساطة أن هذا ليس قنفذًا لطيفًا وجيدًا، لديه ردود فعل معينة مبرمجة فيه على المستوى الغريزي، بينما هذا قنفذ مسعور، وربما يكون خطيرًا، بناءً على ما يفعله".واقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 26 يوليو/ تموز الفائت، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".
الخارجية الروسية: الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه

20:35 GMT 17.01.2026
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم تنأى بنفسها عن الغرب، بل إن الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه ومخاوفه، وهذا هو المأزق الذي يجد نفسه فيه.
وأضافت في مقابلة مع برنامج "العالم الروسي" على قناة "سباس" التلفزيونية: "لم ننأى بأنفسنا عن الغرب، بل إن الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه، ويجد نفسه في جحيم غبائه الرهيب".

وكما أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن سلوك القوى الغربية في هذه الحالة يشبه سلوك قنفذ ملتف على نفسه، والذي إن كان قد عزل أحداً، فقد عزل "نفسه فقط".

وأكدت قائلة: "الأمر ببساطة أن هذا ليس قنفذًا لطيفًا وجيدًا، لديه ردود فعل معينة مبرمجة فيه على المستوى الغريزي، بينما هذا قنفذ مسعور، وربما يكون خطيرًا، بناءً على ما يفعله".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا
15 يناير, 05:25 GMT
واقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 26 يوليو/ تموز الفائت، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.
وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة (روسيا - أرض الفرص): "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعا خلال السنوات القليلة الماضية بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".
وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".
