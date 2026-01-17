https://sarabic.ae/20260117/الخارجية-الروسية-الغرب-هو-الذي-تورط-في-دوامة-من-مظالمه-وجنونه-ومخاوفه-1109349910.html

الخارجية الروسية: الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم تنأى بنفسها عن الغرب، بل إن الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه ومخاوفه، وهذا هو... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت في مقابلة مع برنامج "العالم الروسي" على قناة "سباس" التلفزيونية: "لم ننأى بأنفسنا عن الغرب، بل إن الغرب هو الذي تورط في دوامة من مظالمه وجنونه ومخاوفه، ويجد نفسه في جحيم غبائه الرهيب".وأكدت قائلة: "الأمر ببساطة أن هذا ليس قنفذًا لطيفًا وجيدًا، لديه ردود فعل معينة مبرمجة فيه على المستوى الغريزي، بينما هذا قنفذ مسعور، وربما يكون خطيرًا، بناءً على ما يفعله".واقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 26 يوليو/ تموز الفائت، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".

