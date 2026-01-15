https://sarabic.ae/20260115/دميترييف-ترامب-يرى-زيلينسكي-معرقلا-لعملية-التسوية-في-أوكرانيا-1109255430.html
دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا
وكتب دميترييف في منشور له عبر منصة "إكس": "هذا صحيح ومهم. الرئيس ترامب أوضح بجلاء أن زيلينسكي يعرقل ويؤخر السلام".وكان ترامب، صرح في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية، وأن سبب التأخير يعود إلى زيلينسكي.يشار إلى أنه في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر. وناقش الطرفان جوهر المبادرة الأمريكية. وبحسب ما أعلنه الرئيس بوتين، قامت واشنطن بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضم 27 بندًا، إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.وفي وقت سابق، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مجال حرية اتخاذ القرار في كييف يتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية، موضحًا أن هذا الأمر يشكل ضغطًا على النظام الأوكراني للوصول إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع الحالي سيكون بلا جدوى وخطرًا على كييف.
05:25 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 05:49 GMT 15.01.2026)
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح إلى أن فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية التسوية ويؤخر تحقيق السلام في أوكرانيا.
وكتب دميترييف في منشور له عبر منصة "إكس": "هذا صحيح ومهم. الرئيس ترامب أوضح بجلاء أن زيلينسكي يعرقل ويؤخر السلام".
وكان ترامب، صرح في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية
، وأن سبب التأخير يعود إلى زيلينسكي.
يشار إلى أنه في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر. وناقش الطرفان جوهر المبادرة الأمريكية. وبحسب ما أعلنه الرئيس بوتين، قامت واشنطن بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضم 27 بندًا، إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، المحادثات في الكرملين بأنها كانت "محتوية جدًا"، مؤكدًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، ستستمر. وأضاف أن نجاحات الجيش الروسي في ميادين القتال كان لها أثر إيجابي على سير وطبيعة المحادثات.
وفي وقت سابق، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مجال حرية اتخاذ القرار في كييف يتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية، موضحًا أن هذا الأمر يشكل ضغطًا على النظام الأوكراني للوصول إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع الحالي سيكون بلا جدوى وخطرًا على كييف.