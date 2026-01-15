عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260115/دميترييف-ترامب-يرى-زيلينسكي-معرقلا-لعملية-التسوية-في-أوكرانيا-1109255430.html
دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا
دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T05:25+0000
2026-01-15T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وكتب دميترييف في منشور له عبر منصة "إكس": "هذا صحيح ومهم. الرئيس ترامب أوضح بجلاء أن زيلينسكي يعرقل ويؤخر السلام".وكان ترامب، صرح في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية، وأن سبب التأخير يعود إلى زيلينسكي.يشار إلى أنه في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر. وناقش الطرفان جوهر المبادرة الأمريكية. وبحسب ما أعلنه الرئيس بوتين، قامت واشنطن بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضم 27 بندًا، إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.وفي وقت سابق، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مجال حرية اتخاذ القرار في كييف يتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية، موضحًا أن هذا الأمر يشكل ضغطًا على النظام الأوكراني للوصول إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع الحالي سيكون بلا جدوى وخطرًا على كييف.
https://sarabic.ae/20260115/ترامب-روسيا-مستعدة-لإبرام-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-على-عكس-زيلينسكي-1109253759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1680:1259_1920x0_80_0_0_0d2078edae3ab706b6d8c59902c49d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب

دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا

05:25 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 05:49 GMT 15.01.2026)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح إلى أن فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية التسوية ويؤخر تحقيق السلام في أوكرانيا.
وكتب دميترييف في منشور له عبر منصة "إكس": "هذا صحيح ومهم. الرئيس ترامب أوضح بجلاء أن زيلينسكي يعرقل ويؤخر السلام".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
ترامب: روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا على عكس زيلينسكي
03:21 GMT
وكان ترامب، صرح في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية، وأن سبب التأخير يعود إلى زيلينسكي.
يشار إلى أنه في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر. وناقش الطرفان جوهر المبادرة الأمريكية. وبحسب ما أعلنه الرئيس بوتين، قامت واشنطن بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضم 27 بندًا، إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، المحادثات في الكرملين بأنها كانت "محتوية جدًا"، مؤكدًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، ستستمر. وأضاف أن نجاحات الجيش الروسي في ميادين القتال كان لها أثر إيجابي على سير وطبيعة المحادثات.
وفي وقت سابق، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مجال حرية اتخاذ القرار في كييف يتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية، موضحًا أن هذا الأمر يشكل ضغطًا على النظام الأوكراني للوصول إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع الحالي سيكون بلا جدوى وخطرًا على كييف.
