https://sarabic.ae/20260102/رئيس-وزراء-بولندا-يتعهد-بـغزو-بحر-البلطيق-وبناء-أقوى-جيش-في-أوروبا-بحلول-2026-1108815929.html

رئيس وزراء بولندا يتعهد بـ"غزو بحر البلطيق" وبناء "أقوى جيش في أوروبا" بحلول 2026

رئيس وزراء بولندا يتعهد بـ"غزو بحر البلطيق" وبناء "أقوى جيش في أوروبا" بحلول 2026

سبوتنيك عربي

قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسّك، الخميس، إن عام 2026 سيكون "عام السيطرة السريعة على بحر البلطيق"، مشيرا إلى إن عام 2026 سيشهد تسريعا غير مسبوق لتوسيع... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T02:31+0000

2026-01-02T02:31+0000

2026-01-02T02:31+0000

بولندا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

البلطيق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108204187_0:0:2412:1358_1920x0_80_0_0_9b1da6021bb6a4596c59715c2849a0ab.jpg

وقال توسّك، في خطاب رأس السنة: "سيكون هذا عام السيطرة السريعة على البلطيق… البلطيق البولندي"،.وأوضح توسّك أن وارسو ستسرع في 2026 عملية إنشاء "أقوى جيش في أوروبا". ومن المخطط زيادة عدد القوات المسلحة البولندية إلى 300 ألف جندي، بينما لا يتجاوز عددها الحالي 200 ألف.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق، هذه التصريحات بأنها "خيالات مريضة" من السياسيين الغربيين حول تحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي لحلف الناتو، و"هراء" حول إمكانية فرض حصار على مقاطعة كالينينغراد.كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال خط الاتصال المباشر السنوي أن موسكو ستقضي على أي تهديدات للمنطقة، مشددًا على أن أي محاولة للحصار يمكن أن تؤدي إلى صراع شامل.

https://sarabic.ae/20251120/الخارجية-الروسية-خطط-الناتو-لتحويل-بحر-البلطيق-إلى-ممر-مائي-داخلي-لن-تتحقق-1107318475.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, البلطيق