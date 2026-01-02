https://sarabic.ae/20260102/رئيس-وزراء-بولندا-يتعهد-بـغزو-بحر-البلطيق-وبناء-أقوى-جيش-في-أوروبا-بحلول-2026-1108815929.html
رئيس وزراء بولندا يتعهد بـ"غزو بحر البلطيق" وبناء "أقوى جيش في أوروبا" بحلول 2026
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108204187_0:0:2412:1358_1920x0_80_0_0_9b1da6021bb6a4596c59715c2849a0ab.jpg
https://sarabic.ae/20251120/الخارجية-الروسية-خطط-الناتو-لتحويل-بحر-البلطيق-إلى-ممر-مائي-داخلي-لن-تتحقق-1107318475.html
بولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108204187_268:0:2412:1608_1920x0_80_0_0_731e3c28af699808b4306d6e157d699a.jpg
قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسّك، الخميس، إن عام 2026 سيكون "عام السيطرة السريعة على بحر البلطيق"، مشيرا إلى إن عام 2026 سيشهد تسريعا غير مسبوق لتوسيع القدرات العسكرية لبولندا، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، و"إعادة بولنة" الصناعة، بما في ذلك قطاع الدفاع.
وقال توسّك، في خطاب رأس السنة: "سيكون هذا عام السيطرة السريعة على البلطيق… البلطيق البولندي"،.
20 نوفمبر 2025, 09:52 GMT
وأوضح توسّك أن وارسو ستسرع في 2026 عملية إنشاء "أقوى جيش في أوروبا". ومن المخطط زيادة عدد القوات المسلحة البولندية إلى 300 ألف جندي، بينما لا يتجاوز عددها الحالي 200 ألف.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق، هذه التصريحات بأنها "خيالات مريضة" من السياسيين الغربيين حول تحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي لحلف الناتو، و"هراء" حول إمكانية فرض حصار على مقاطعة كالينينغراد.
كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال خط الاتصال المباشر السنوي أن موسكو ستقضي على أي تهديدات للمنطقة، مشددًا على أن أي محاولة للحصار يمكن أن تؤدي إلى صراع شامل.