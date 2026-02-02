https://sarabic.ae/20260202/موسكو-تحديد-موعد-جديد-للقمة-الروسية-العربية-يعتمد-على-جدول-أعمال-بوتين-والقادة-العرب-1109916212.html

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن المواعيد الجديدة للقمة الروسية العربية ستعتمد على جداول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقادة العرب. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الخارجية الروسية، ردا على أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج نشاط الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "ستعتمد مواعيد القمة الجديدة على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة العرب".وقال حينها أوشاكوف للصحفيين، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول عملية تنسيق القمة الروسية العربية: "بالتأكيد، بل أجزم بنسبة 100%، سيتم تأجيل هذه القمة، وعلى الأرجح إلى النصف الأول من العام المقبل".يذكر أنه تم تأجيل القمة الروسية العربية الأولى التي كانت مقررة في موسكو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا كانت قد وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربيةروسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو

